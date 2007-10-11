Газпром виштовхує з ринку українських газових посередників?

Ситуація з боргом України виникла через бажання «Газпрому» усунути конкурента в особі «РосУкрЕнерго» на ринку газу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив незалежний експерт з енергетичних питань Олександр НАРБУТ.

«Та ситуація, яку ми спостерігали останні десять днів, була детермінована, детермінована єдиним бажанням «Газпрому» повністю домінувати на всіх ринках (ринках газу)», - сказав А.НАРБУТ.

Він зазначив, що переговори між «Газпромом» і «РосУкрЕнерго» щодо розподілу впливу компаній на газових ринках, перш за все європейському, велися з весни, і сьогодні, багато в чому завдяки парламентським виборам в Україні, пришли до логічного завершення.

«Якщо говорити про те, що ж зумовило борг, напевно, зумовило бажання «Газпрому», перш за все, усунути конкурента на спотовому ринку газу в Європі. Про це якось мало говорилося, але насправді переговори між «Газпромом» і «РосУкрЕнерго» щодо дій на спотовому, найдорожчому ринку газу, в Європі велися після закінчення минулого осінньо-весняного сезону, оскільки це сезон, коли коливання особливо відчутні й ціни підскакують високо», - зазначив експерт. За його словами, «оскільки у «РосУкрЕнерго», яка продовжує традиції, початі EURAL Trans Gas, хороші позиції в Польщі і Угорщині і є спроби працювати на інших ринках Балканських, то, відповідно, обсяги реалізації спотового газу і ті ціни, за якими вони це робили, не могли не стурбувати урядовців «Газпрому», а саме – «Газпромекспорту», який, природно, тримає руку на пульсі».

«А виграші «РосУкрЕнерго», - сказав О.НАРБУТ, - були завдяки умілій стратегії і певному демпінгу. На 5-10 дол. дешевше вони цей газ пропонували. Ось, власне, в цьому і була інтрига, розмови про те, що потрібно забрати у «РосУкрЕнерго» надлишок газу, який вона за спотовою ціною може пропонувати Європі».

За словами експерта, розмови велися давно, і дискусія була про ціну, більше того, йшлося саме про 4 млрд. куб. м газу. «Ця цифра була на сторінках преси на початку літа. Ну, а сьогодні це просто одержало певне логічне завершення, тобто, відштовхнувшись від політичної ситуації, що склалася, «Газпром», вміло використавши лякливих європейців, які тут же сполохалися, блискуче дограв цю партію, одержав у своє розпорядження вже не 4 млрд. куб. м газу, а 8 млрд. куб. м газу і, таким чином, сьогодні може бути абсолютно спокійний - ніяких чудес в осінньо-весняний період на спотовому ринку не відбудеться. «Газпромекспорт на ньому пануватиме», - зазначив О.НАРБУТ.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня "Газпром" заявив про існування заборгованості України за газ у розмірі понад 1,3 млрд. дол. і попередив про скорочення поставок газу для України у разі непогашення боргу до 1 листопада 2007 року.

9 жовтня в Москві керівник "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР і міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО підписали угоду про врегулювання заборгованості за поставлений в 2007 році газ до України. Угоду укладено між суб`єктами господарювання, в документі підтверджено обсяг заборгованості (1,3 млрд. дол.) і визначена схема, що передбачає погашення боргу до 1 листопада ц.р.

Водночас, в ході зустрічі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прем`єр-міністр Росії Віктор ЗУБКОВ заявив, що на початок жовтня сума боргу українських суб`єктів господарювання - «РосУкрЕнерго», «УкрГаз-Енерго» і «Нафтогаз України» - перед «Газпромом» становила близько 2 млрд. доларів.

Зокрема, за словами В.ЗУБКОВА, заборгованість за поставки газу поточного року у розмірі 1,2 млрд. доларів буде погашено за рахунок реалізації “Газпромекспорту” (РФ) газу, що належить «РосУкрЕнерго» і газу України, що є в підземних сховищах.

«Газпромекспорт» стає власником відповідного обсягу газу і, у свою чергу, направить його споживачам України, а також на виконання експортних контрактів (Росії). Частина (українського боргу), що залишилася, - 929 млн. доларів - буде погашена за рахунок власних оборотних коштів «УкрГаз-Енерго» і «Нафтогаза України», - сказав В.ЗУБКОВ.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на брифінгу в Москві повідомив, що Україна передала Росії 8 млрд. куб. м газу з підземних сховищ країни як компенсацію боргу.