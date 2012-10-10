Затримали організатора замаху на голову вірменської громади в Харкові

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник управління прокуратури Харківської області Ярослав Мишков.

За його словами, виконавцем злочину був харків’янин Руслан Гордієнко 1976 року народження, який раніше 8 разів засуджений за крадіжки та хуліганство, організатором – харків’янин Віталій Сотников 1974 року народження, який двічі притягувався до кримінальної відповідальності за здирництво та крадіжку, але жодного разу не засуджений.

Я.Мишков зазначив, що у правоохоронців також наявна оперативна інформація про те, хто був замовником нападу. «Зараз ця інформація перевіряється», - сказав він.

За даними прокурора, на початку вересня В.Сотников за винагороду в сумі 3 тис дол запропонував Р.Гордієнку напасти на А.Оганесяна та завдати йому «тілесні ушкодження у вигляді чисельних переламів».

Спроба замаху на А.Оганесяна відбулася 3 жовтня близько 1.30 в районі Немишлі поблизу його будинку. Злочин попередили працівники УБОЗ та спецпідрозділу «Сокіл», які, знаючи про злочин, що готується, перебували на місці.

«Гордієнко прибув на місце за годину до приїзду Оганесяна і ховався в кущах. У Гордієнко при собі була маска, рукавички і металева арматура приблизно довжиною один метр. Ніякої іншої зброї у Гордієнко не було, ані вогнепальної, ані холодної, ніякої. Гордієнко підбіг, замахнувся арматурою, удару завдати не встиг, оскільки в цей момент вибіг співробітник міліції та запобіг нанесенню удару. Гордієнко був затриманий», - розказав Я.Мишков.

Прокурор підкреслив, що в той же день, 3 жовтня, слідче управління ГУ МВС в Харківській області порушило кримінальну справу стосовно Руслана Гордієнка та Віталія Сотникова за фактом замаху на заподіяння А.Оганесяну тяжких тілесних ушкоджень (ст. 15 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Я.Мишков зазначив, що на цей час виконавець злочину визнав свою вину, дає свідчення та щиросердно розкаюється. «Другий учасник подій, Сотников, свою провину не визнав і від свідчень відмовляється, посилаючись на свої права», - сказав прокурор.

За його словами, Р.Годієнко та В.Сотников затримані за рішенням суду як мінімум до 13 жовтня.

Прокурор зазначив, що мотив цього злочину «був корисливий». «Це бізнес, питання пов’язані з бізнесом. Якщо замовлять інші діючі особи, а не тільки виконавець, можливо, ми мотив розширимо», - сказав він.