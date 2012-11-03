У Сумах керівництво «Беркуту» судитимуть за здирництво

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив прокурор Сумської області Руслан Білоконь.

«Встановлено, що керівництво спецпідрозділу регулярно вимагало від своїх підлеглих віддавати йому із зарплати по 150 гривень. На наступному тижні прокуратура планує закінчити досудове слідство і направити кримінальну справу проти керівника «Беркута» і двох його заступників до суду», - розповів прокурор.

При цьому він зазначив, що складність розслідування цієї кримінальної справи полягає в тому, що наразі половина особового складу «Беркуту» стверджують, що ніяких хабарів нікому не давали і нічого не платили.

«Таку позицію зайняли офіцери. Рядовий же склад стверджує, що упродовж року вони платили по 150 гривень. Інша проблема - за що платили. Якщо вони збирали ці гроші і витрачали на власні потреби - це одне питання. Якщо ж на потреби служби - інше. Потрібно документально підтвердити, куди витрачалися ці гроші. Була призначена експертиза, якій передувала ревізія, щоб кваліфікувати дії керівництва «Беркута». Підтверджень, що гроші витрачалися на службу, на сьогоднішній день ми не знайшли», - повідомив Р.Білоконь.

За його словами, під час слідства підозрювані перебувають на волі, але, за даними УМВС України в Сумській області, наразі вони не працюють на зазначених посадах.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня поточного року до прокуратури області звернулись 28 співробітників роти особливого призначення «Беркут» із заявою про неправомірні дії посадових осіб керівного складу цього спецпідрозділу. Вони надали вказівку підлеглим працівникам з числа сержантського складу щомісячно, після отримання заробітної плати, здавати гроші у розмірі 150 гривень. При цьому через підлеглих даними особами висловлювались погрози оперативному складу щодо позбавлення премій, притягнення до відповідальності тих, хто буде відмовлятись здавати гроші.

У ході перевірки встановлено, що в період з червня 2011 по липень поточного року співробітники роти дійсно здавали кошти на вказану суму – від одного до чотирнадцяти разів, у залежності від часу прийняття на роботу та перебування на службі, всього на суму понад 14 тисяч гривень. За поясненнями співробітників «Беркута», в ролі посередників для збору коштів виступали заступники командирів взводів.

Прокуратура Сумської області порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем керівним складом роти міліції особливого призначення «Беркут» УМВС України в Сумській області. Справу порушено за частиною 3 статті 364 Кримінального кодексу України - «зловживання службовим становищем, вчинене працівником правоохоронних органів».