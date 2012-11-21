Суд випустив під заставу чиновника, якого місяць тому брали "з боєм"

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила керівник прес-служби прокуратури в Івано-Франківській області Людмила Гласова.

За її словами, також суд зобов’язав О.Гаркоту здати закордонні паспорти.

Як повідомляв УНІАН, співробітники СБУ і прокуратури 9 жовтня затримали О.Гаркота «на гарячому» після одержання хабара у розмірі 30 тис. доларів США.

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За даними прес-центру СБУ, чиновник вимагав від місцевого підприємця гроші за видачу довідки щодо містобудівних умов та обмежень для будівництва багатоповерхового житлового будинку у м. Івано-Франківськ.

Прокуратура Івано-Франківської області порушила кримінальну справу проти депутата Івано-Франківської міської ради Володимира Колковського, директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради О.Гаркота та невстановлених осіб за ознаками злочину передбаченого ч.3 ч. 15, ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі).