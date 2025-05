Heroes of Might and Magic: Olden Era вийде на ПК у другому кварталі 2025 року.

Творці Heroes of Might and Magic: Olden Era продовжують знайомити геймерів із фракціями з очікуваної стратегії. Цього разу показали нове відео, в якому можна дізнатися про геймплейні особливості "Лісового союзу".

Як і натякає назва, фракція покладається на сили природи. Її основне завдання – захист миру під час глобального конфлікту у всесвіті "Героїв" і протистояння тим, хто оскверняє ліси.

До складу армії увійдуть різноманітні юніти: потужні кристалічні големи для ближнього бою, різноманітні маги, що використовують магію стихій, водні істоти, чарівні створіння, а також класичні лучники та воїни. Це універсальна фракція, яка знайде вихід з будь-якої ситуації на полі бою.

Примітно, що в самому трейлері фракція згадується як Сільвани, в офіційному описі на сторінці в Steam вона значиться як Лісовий союз, а в щоденниках розробників взагалі іменується Гаєм. Вирішуйте самі, який варіант вам більше подобається.

Heroes of Might and Magic: Olden Era вийде на ПК у другому кварталі 2025 року. Відомо, що грати можна буде як в одиночному режимі, так і в мережі.

Нагадаємо, дві попередні частини "Героїв" (шоста і сьома) вийшли в 2011 і 2015 роках, отримавши змішані відгуки критиків. З моменту виходу Heroes of Might and Magic V, якій вдалося успішно перезапустити серію і досягти популярності, порівнянної з класичною третьою частиною, минуло вже 18 років.

Раніше стало відомо, що в Olden Era повернеться легендарний композитор Пол Ромеро. Музикант працював над усіма частинами "Героїв", починаючи з першої частини серії.

