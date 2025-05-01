Флот компанії нараховує понад 570 авіалайнерів Boeing 737.

Авіакомпанія Ryanair, яка є однією з найбільших клієнток Boeing в Європі, може припинити купувати літаки у американського аерокосмічного гіганта, якщо тарифні погрози Дональда Трампа призведуть до зростання цін.

Про це Politico повідомив CEO авіакомпанії Майкл О’Лірі. Зазначимо, що флот компанії Ryanair нараховує більш ніж 570 літаків Boeing 737. Орієнтація на один тип літаків допомагає компанії мінімізувати операційні витрати, адже експлуатація машин різних типів вимагає більшого персоналу та ширшого спектру підтримки:

"‎Якщо уряд США продовжить реалізацію свого непродуманого плану щодо введення тарифів, і якщо ці тарифи суттєво вплинуть на ціну експорту літаків Boeing до Європи, то ми, безумовно, переглянемо як наші поточні замовлення на Boeing, так і можливість розміщення цих замовлень взагалі"‎.

В якості альтернативи літакам Boeing в Ryanair розглядають авіалайнери від європейського Airbus або китайської компанії Comac. Варто сказати, що тривалий час цивільна авіація залишалася слабкою ланкою авіабудування КНР. Однак у 2023 році почалася експлуатація нового пасажирського літака Comac C919, який розглядають у якості конкурента Airbus A320neo та Boeing 737 MAX.

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Нагадаємо також, раніше стало відомо про рішення китайців зупинити постачання літаків Boeing для своїх авіакомпаній. Пекін також рекомендував тимчасово не купувати авіаційні запчастини та обладнання в компаній зі Сполучених Штатів.

Пасажирські літаки: останні новини

Нещодавно дослідний зразок російського авіалайнера МС-21, оснащений новими російськими системами і агрегатами, вперше піднявся в небо.

За словами росіян, їх авіабудівники замінили близько 80 іноземних систем і агрегатів, "‎щоб не залежати від санкцій і постачальників з інших країн"‎.

Передбачається, що в майбутньому МС-21 стане конкурентом китайському Comac C919 і, можливо, західним Boeing 737 MAX та Airbus A320neo. Серійно виробляти літак можуть почати у 2026 році.

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