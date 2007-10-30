Румунія хоче забрати з України 1 мільярд доларів інвестицій

Румунія не зацікавлена у добудові Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд і хоче повернути свої кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ після зустрічі у Бухаресті з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Т.БЕСЕСКУ наголосив, що Румунія уже не зацікавлена в тому, аби вкладати інвестиції у цей комбінат.

Він нагадав, що уся металургічна промисловість Румунії була приватизована, і тому вони не зацікавлені на державному рівні вкладати кошти у подібні підприємства.

Водночас, за словами Президента Румунії, його країна зацікавлена у тому, щоб Україна ухвалювала будь-яке рішення стосовно КГЗКОР після консультацій з румунською стороною. Т.БЕСЕСКУ наголосив, що Румунія зацікавлена у поверненні близько 1 млрд. доларів інвестицій, які вона вклала у цей комбінат.

При цьому він зауважив, що Румунія не вимагає, щоб це було обов’язково стовідсоткове повернення коштів. «Це може бути 30%, може 200%», - сказав Т.БЕСЕСКУ, додавши, що все залежатиме від того, наскільки успішною буде приватизація КГЗКОРу.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО заявив, що українська сторона у питанні добудови КГЗКОРу діятиме прозоро і публічно.

Він також пообіцяв, що Україна братиме до уваги усі взяті на себе міжнародні зобов’язання.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2006 року уряд вирішив створити на базі КГЗКОР спільне підприємство у формі акціонерного товариства з державною часткою в статутному фонді не менше 50%+1 акція.

Тоді ж пропозицію ТОВ “Смарт-груп” (Запоріжжя) і ЗАТ “Металоінвест” (РФ) як потенційних інвесторів завершення будівництва КГЗКОРу було визнано найкращою. Про свою зацікавленість в КГЗКОРі заявляли Arcelor Mittal, «Сєвєрсталь», «Магнітогорський меткомбінат» (РФ) і Sinosteel (Китай).

20 вересня 2007 року Фонд держмайна планував підписати угоду з інвестором Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд - російською компанією «Металоінвест». Проте підписання договору з інвестором КГЗКОРу було скасоване у зв`язку з хворобою голови ФДМУ Валентиною СЕМЕНЮК.

Кабінет міністрів 3 жовтня 2007 року ухвалив рішення про створення робочої групи для перевірки питання створення акціонерного товариства на базі майнового комплексу КГЗКОР.

10 жовтня члени робочої групи дійшли висновку, що створення спільного підприємства у формі акціонерного товариства з державною часткою в статутному фонді не менше 50% плюс одна акція на базі майна комбінату відповідає нормативним вимогам.

Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом №941/2007 заборонив Фонду держмайна здійснювати будь-які дії стосовно держмайна КГЗКОРу.

Президент також зобов`язав секретаря Ради національної безпеки і оборони забезпечити підготовку до розгляду на найближчому засіданні РНБО питання про досконалість державної політики у сфері приватизації, опрацювавши при цьому проблемні аспекти роздержавлення об`єктів гірничо-металургійного комплексу.

Також за зверненням Президента СБУ і Генпрокуратура приступили до перевірки законності дій ФДМУ щодо Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд.

Крім того, Президент обіцяє, що рішення по Криворізькому гірничо-збагачувальному комбінату окислених руд буде прийматись після консультацій з учасниками проекту.

*** Кошторисна вартість будівництва КГЗКОРу, що почалося в 1985 році, становить 2,4 млрд. доларів, з яких освоєно 1,65 млрд. дол. Частка України - 56,4%, Румунії - 28%, решта належить Словаччині. Зараз будівельна готовність комбінату становить 66%. Для завершення будівництва і введення в експлуатацію першої черги комбінату необхідно близько 200 млн. дол.

Потужність підприємства - 10 млн. тонн окатишів, першого пускового комплексу - 6,6 млн. тонн.