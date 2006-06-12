Найбільші інвестори Буковини - українські заробітчани

З початку року банківськими та фінансовими установами області виплачено буковинцям за закордонними переказами, у т.ч. за міжнародними платіжними системами 37,7 млн. дол., 7,4 млн. євро. Крім цього, фізичними особами за межі України відправлено 1,3 млн. дол. і 0,8 млн. євро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Нацбанку України в Чернівецькій області, щодо кредитної діяльності банків краю, то нині „простежується стійка тенденція” до зростання обсягів кредитування інвестиційної діяльності суб’єктів економіки. Вимоги за кредитами, наданими на інвестиційні цілі, збільшилися за 2005 рік у 5,3 раза, а за січень-квітень ц.р. в 1,4 раза до 222 млн. грн. Водночас валютні надходження на рахунки суб’єктів підприємницької діяльності області за 2005 рік зросли на 15,5% і становили в доларовому еквіваленті 78,9 млн. дол., а за січень-квітень 2006 року надійшло 25,1 млн. дол., що більше на 23 % ніж за відповідний період минулого року.

Найбільші суми надходжень спостерігалися в доларах США – близько 52%, в євро – близько 41%, решта надходжень – в російських рублях і в інших валютах.

Населення краю стає дедалі активнішим інвестором. Станом на 1 червня питома вага депозитів фізичних осіб у структурі вкладів становила 81,3% тоді як на початку року – 76,3%, а темп їх приросту за січень-травень становить 14%. Загалом, станом на 1 червня 2006 року населення Буковини заощадило у банківських вкладах 822 млн. грн. Перевагу віддають вкладам в іноземній валюті, які становлять 53,1% загальної суми вкладів фізичних осіб.

На початок червня цього року кредитний портфель області становив 1 млрд. 425 млн. грн. Зберігаються високі темпи його приросту: за 2005 рік – 83,9%, за січень-травень поточного року – 41,4%.