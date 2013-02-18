Експерти дали оцінку новому проекту уряду по роботі з інвестиційними кредитами

Так він прокоментував ініційований українським урядом проект державно-приватного партнерства, згідно з яким приватні інвестори для будівництва інфраструктурних проектів Євробаскету-2015 зможуть взяти інвестиційні кредити, відсотки по яких буде виплачувати держава.

«Якщо ми говоримо про те, що потрібно побудувати інфраструктуру – злітно-посадкові смуги, спортивну інфраструктуру, але при цьому грошей в бюджеті немає, то така схема: банк залучає депозити, за рахунок цих депозитів дає кредит приватним інвесторам на будівництво інфраструктури, а держава відшкодовує банку відсотки – цілком працездатна. По ідеї, в цій схемі може взяти участь і Національний банк – підтримати ліквідністю в якийсь момент», – вважає експерт.

У свою чергу, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко відзначає, що найближчий час – це час економії держбюджету. «У цьому році необхідно економити, і уряд чітко заявляє про необхідність економії коштів і зниження дефіциту держбюджету, тому знайти навіть додаткові кілька мільярдів гривень буде досить важко. Але не неможливо», – зазначив експерт.

Що стосується можливості державно-приватного партнерства, то це схема, яка може спрацювати в українській економіці, впевнений О.Устенко.

«Це добре, що уряд хоче залучити інвестиції до інфраструктурних проектів. Це і робочі місця, це і додатковий стимул для економіки. Коли уряд працює в рамках зазначених обмежень, коли знайти будь-які засоби для фінансування неймовірно складно, державно-приватне партнерство здається непоганим виходом із ситуації», – говорить виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера.

«Такі заходи як Євробаскет треба проводити в нашій країні, оскільки вони генерують інтерес до нашої держави і мобілізують людей всередині країни», – заявила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Деревянко. У той же час, чи виграє держава Україна від проведення турніру в фінансово-економічному плані – буде залежати від того, наскільки ми зуміємо створити умови, щоб сюди приходили інвестиції, зазначила експерт. «Це не точкова робота. Вона повинна бути системна і тривала», – наголосила Ганна Деревянко.

У свою чергу, презентуючи Концепцію розвитку національної спортивної інфраструктури для проведення чемпіонату Євробаскет-2015, Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул зазначив, що акцент при підготовці чемпіонату буде ставитися саме на державно-приватне партнерство.

«Загальна сума приватних інвестицій складе більше 4 млрд грн. Інвестори беруть на себе повністю фінансування створення мультифункціональних арен і будівництво термінальних комплексів в аеропортах Дніпропетровська і Одеси. Схема наступна: 25% вартості проекту приватні інвестори оплачують власними коштами, а решту 75% беруть кредит у банку», – зазначив Олександр Вілкул.