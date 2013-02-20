Арбітражним керуючим присвоять п‘ять рівнів кваліфікації

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, присвоєння рівнів кваліфікації буде запроваджене після заміни ліцензій арбітражних керуючих на свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражних керуючих. Як відомо, така заміна наразі здійснюється у зв‘язку з набранням чинності 19 січня нової редакції Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (від 22.12.2011 № 4212-VI).

Згідно з наказом, перший рівень кваліфікації присвоюватиметься всім арбітражним керуючим, які отримали в установленому порядку свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражних керуючих.

Другий рівень кваліфікації присвоюватиметься арбітражним керуючим, які пройшли підвищення кваліфікації; мають досвід роботи не менше трьох років на керівних посадах та діяльність яких була пов'язана із юридичним або економічним напрямом роботи; мають досвід роботи арбітражним керуючим не менше трьох років або виконували повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора не менш ніж на трьох підприємствах.

Третій рівень кваліфікації може присвоюватися арбітражним керуючим, які: мають досвід роботи не менше п'яти років на керівних посадах та діяльність яких була пов'язана із юридичним або економічним напрямом роботи; мають досвід роботи арбітражним керуючим не менше п'яти років або виконували повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора не менш ніж на десяти підприємствах; мають досвід здійснення діяльності арбітражним керуючим на підприємствах, кількість працівників яких перевищує сто осіб; виконали не менше трьох планів санації або уклали мирові угоди та забезпечили повноту погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів у розмірі понад 30 відсотків.

Четвертий рівень кваліфікації може бути присвоєно арбітражним керуючим, які: мають досвід роботи не менше семи років на керівних посадах та діяльність яких була пов'язана із юридичним або економічним напрямом роботи; мають досвід роботи арбітражним керуючим не менше семи років або виконували повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора не менш ніж на п'ятнадцяти підприємствах; мають досвід здійснення діяльності арбітражним керуючим не менше ніж на 3 підприємствах, кількість працівників яких перевищує сто осіб; мають досвід здійснення повноважень арбітражного керуючого не менше ніж на трьох державних підприємствах та підприємствах, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 25-50 відсотків; виконали не менше п'яти планів санації або уклали мирових угод та забезпечили повноту погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів у розмірі понад 50 відсотків.

П'ятий рівень кваліфікації може бути присвоєно арбітражним керуючим, які відповідають вимогам, встановленим Кабінетом міністрів України для арбітражних керуючих, які призначаються господарським судом на державні підприємства та підприємства, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків. А також, які відповідають одному із таких критеріїв: мають досвід роботи не менше десяти років на керівних посадах та діяльність яких була пов'язана із юридичним або економічним напрямом роботи; мають досвід роботи арбітражним керуючим не менше ніж десять років або виконували повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора не менше ніж на двадцяти п'яти підприємствах; мають досвід здійснення діяльності арбітражним керуючим не менше ніж на п'яти підприємствах, кількість працівників яких перевищує сто осіб; мають досвід здійснення повноважень арбітражного керуючого не менше ніж на семи державних підприємствах та підприємствах, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 25-50 відсотків; виконали не менше семи планів санації або уклали мирові угоди та забезпечили повноту погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів у розмірі понад 70 відсотків.

Питання про присвоєння арбітражному керуючому другого - п'ятого рівнів кваліфікації вирішуватиметься комісією, що утворюється при Міністерстві юстиції України у складі 6 членів. Зокрема, до складу комісії входитимуть 3 представники Міністерства юстиції України, один з яких є головою Комісії, та 3 представники системи господарських судів, один з яких є секретарем Комісії.

У разі невідповідності арбітражного керуючого заявленому до розгляду Комісії рівню кваліфікації Комісія може присвоїти йому нижчий рівень кваліфікації.