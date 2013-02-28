Податкова міліція виявила факти експорту до офшорів

Про це УНІАН повідомив прес-офіцер Полтавського управління податкової міліції Дмитро Скобельський.

За його словами, в ході проведених оперативних заходів співробітниками податкової міліції ДПС у Полтавській області виявлено 2 факти експорту товарів до офшорів і країн з пільговим оподаткуванням на загальну суму 126,5 млн. дол., під час яких з метою заниження об'єкта оподаткування були використані схеми ухилення від сплати податків і митних платежів на загальну суму близько 80 млн. грн.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.212 КК України.