Генпрокурор запропонував «Донбасаеро» продати літаки

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Донецьку.

Генпрокурор розповів, що недавно колектив авіакомпанії «Донбасаеро» виступив із заявою, що стосовно нього порушено закон. «Дійсно, там є реальна невиплата заробітної плати, і вона становила за 2012 рік і початок 2013 року понад 6 млн грн», - сказав В.Пшонка.

Генпрокурор назвав варіанти погашення цієї заборгованості перед працівниками. Особливо він виділив варіант продажу літаків для вирішення цієї проблеми. «Дивлюся, два літаки є в цій організації. Будь ласка, хай продають два літаки й повертають працівникам гроші", - запропонував В.Пшонка.

Він також закликав використовувати будь-які інші законні можливості погашення заборгованості. "Будь ласка! Хай працюють із банками, з позиками, з кредитами, все те, що виписано законодавством України», - зазначив генпрокурор.

«Хто дозволив не платити людям заробітну плату?! Більш того, порушуючи закон, 422 працівники авіакомпанії поставлені на межу звільнення», - заявив він.

В.Пшонка, зазначив, що він особисто узяв під свій контроль вирішення цієї проблеми і «поставив зараз завдання новому прокурору області (Олегу Сюсяйлу - УНІАН) оперативно і ретельно розібратися».

Як повідомляв УНІАН, у січні 213 року авіакомпанія «Донбасаеро», що входила разом із авіакомпаніями «АероСвіт» і «Дніпроавіа» до стратегічного альянсу "Українська авіаційна група" (УАГ), ініціювала процедуру свого банкрутства.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Донбасаеро" була створена в 1933 році як донецьке авіапідприємство, в 2007 році була реорганізована в ТОВ "Донбасаеро". Базується в Міжнародному аеропорту "Донецьк". Є найбільшим в Україні експлуатантом повітряних суден виробництва концерну Airbus: оперує десятьма літаками сімейства Airbus 320, включаючи дев'ять Airbus 320 і один Airbus 321. Спеціалізується на регулярних і чартерних авіаперевезеннях, а також на наданні повітряних суден у лізинг.

На початку 2007 р. спільно з авіакомпанією "АероСвіт" (м. Київ) створила стратегічний альянс "Українська авіаційна група", до якого в жовтні 2010 року приєднався третій авіаперевізник – "Дніпроавіа".