Генпрокурор запропонував «Донбасаеро» продати літаки
Генеральний прокурор України Віктор Пшонка запропонував авіакомпанії «Донбасаеро» продати два літаки, щоб повернути своїм працівникам борги із заробітної плати.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Донецьку.
Генпрокурор розповів, що недавно колектив авіакомпанії «Донбасаеро» виступив із заявою, що стосовно нього порушено закон. «Дійсно, там є реальна невиплата заробітної плати, і вона становила за 2012 рік і початок 2013 року понад 6 млн грн», - сказав В.Пшонка.
Генпрокурор назвав варіанти погашення цієї заборгованості перед працівниками. Особливо він виділив варіант продажу літаків для вирішення цієї проблеми. «Дивлюся, два літаки є в цій організації. Будь ласка, хай продають два літаки й повертають працівникам гроші", - запропонував В.Пшонка.
Він також закликав використовувати будь-які інші законні можливості погашення заборгованості. "Будь ласка! Хай працюють із банками, з позиками, з кредитами, все те, що виписано законодавством України», - зазначив генпрокурор.
«Хто дозволив не платити людям заробітну плату?! Більш того, порушуючи закон, 422 працівники авіакомпанії поставлені на межу звільнення», - заявив він.
В.Пшонка, зазначив, що він особисто узяв під свій контроль вирішення цієї проблеми і «поставив зараз завдання новому прокурору області (Олегу Сюсяйлу - УНІАН) оперативно і ретельно розібратися».
Як повідомляв УНІАН, у січні 213 року авіакомпанія «Донбасаеро», що входила разом із авіакомпаніями «АероСвіт» і «Дніпроавіа» до стратегічного альянсу "Українська авіаційна група" (УАГ), ініціювала процедуру свого банкрутства.
Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Донбасаеро" була створена в 1933 році як донецьке авіапідприємство, в 2007 році була реорганізована в ТОВ "Донбасаеро". Базується в Міжнародному аеропорту "Донецьк". Є найбільшим в Україні експлуатантом повітряних суден виробництва концерну Airbus: оперує десятьма літаками сімейства Airbus 320, включаючи дев'ять Airbus 320 і один Airbus 321. Спеціалізується на регулярних і чартерних авіаперевезеннях, а також на наданні повітряних суден у лізинг.
На початку 2007 р. спільно з авіакомпанією "АероСвіт" (м. Київ) створила стратегічний альянс "Українська авіаційна група", до якого в жовтні 2010 року приєднався третій авіаперевізник – "Дніпроавіа".