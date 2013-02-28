У 2012 році Україна і Туреччина наторгували на більш ніж $ 6 млрд

Це на 469,5 млн. дол. США більше, ніж у 2011 році.

«Розвиток україно-турецького співробітництва в торговельно-економічній та інвестиційній сферах є визначальним чинником розвитку стратегічного партнерства між нашими країнами. Україна розглядає Туреччину як одного з ключових торговельних партнерів. За обсягами експорту українських товарів Турецька Республіка в 2012 році посіла друге місце після Росії. Позитивне сальдо для України - понад 1,5 млрд. дол», - зазначив заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі Олександр Пінський в ході зустрічі з Послом Турецької Республіки в Україні Мехметом Самсаром.

За даними Держкомстату України, товарообіг між нашою країною та Туреччиною, в порівнянні з 2011 роком, збільшився на 7,8% або на 407 млн. дол. США і склав 5 млрд. 637 млн. дол. У 2012 році в структурі українського експорту до Туреччини домінували чорні метали, жири та олії тваринного або рослинного походження, добрива, насіння і плоди олійних рослин. А в імпорті з Туреччини в Україні переважали: їстівні плоди та горіхи, цитрусові, текстиль, трикотаж, засоби наземного транспорту, пластмаси, полімерні матеріали. Починаючи з 2007-го спостерігається приріст турецьких інвестицій.

Так, на 01.10.2012 в економіку України залучено 183,89 млн. доларів, що склало 0,3% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в українську економіку. З початку 2012 року приріст турецьких інвестицій склав 14,5 млн. дол. США. Найбільший обсяг турецьких інвестицій було залучено в промисловість - 40,2% від загального обсягу турецьких інвестицій в економіку України (що становить 73,9 млн. дол. США), діяльність транспорту та зв'язку - 16,7% (30,77 млн. дол . США), операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям - 12,8% (23,47 млн. дол. США), торгівля - 10,8% (19,87 млн. дол. США).

Одним з механізмів торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва є традиційне представлення України на Ізмірському міжнародному ярмарку. Національна експозиція України тут організовується вже впродовж 11 років, в рамках роботи виставки традиційно проводиться україно-турецький бізнес-форум за участю представників ділових кіл України та Туреччини. «У 2013 році ми також плануємо представити економічний та промисловий потенціал України на Ізмірському ярмарку і сподіваємося на підтримку Туреччини», - сказав Олександр Пінський.