США завдяки сланцевій нафті знизили імпорт до мінімуму за 15 років

Про це повідомило агентство Dow Jones з посиланням на дані управління з енергетичної інформації (Energy Information Administration - EIA) Міненерго США.

Як повідомляє РІА Новости, триваюче скорочення закупівлі імпортної нафти країною пояснюється збільшенням власного видобутку в США. У грудні минулого року країна знизила імпорт нафти на 13%, що є найнижчим місячним рівнем з 1997 року.

Провідним продавцем нафти США залишилася Канада, що збільшила в середньому за рік поставки на 8%, до рекордних 2,4 мільйона барелів на добу. На другому місці Саудівська Аравія, також великими постачальниками нафти в країну є Венесуела і Мексика. На думку експертів EIA, США в 2013 році збільшать видобуток нафти на 14% у порівнянні з попереднім роком, до рекордних 7,3 мільйона барелів на день, а в 2014 році - ще на 8%, до 7,9 мільйона барелів на день.

Таким чином, за два майбутніх роки видобуток нафти в країні може вирости на 23% в порівнянні з рівнем 2012 року в 6,4 мільйона барелів на добу. Таке зростання стало можливим завдяки розвитку технологій, що дозволяють нафтовикам добувати вуглеводні в щільних формаціях сланцю в американських штатах Техас, Північна Дакота і Монтана.