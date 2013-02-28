Кабмін пропонує не дерти з сиріт і прийомних сімей податок на нерухомість

Даним законопроектом передбачено внести до переліку об'єктів житлової нерухомості, що не оподатковуються: об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям, прийомним сім'ям, сім’ям опікунів, піклувальників дітей, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю”; об'єкти житлової нерухомості, які належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам із їх числа, але не більше одного такого об'єкта на дитину.

У пояснювальній записці до даного законопроекту зазначається, що станом на 28 грудня 2012 року у 50816 родинах опікунів, піклувальників виховується 63243 дитини сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; в 740 дитячих будинках сімейного типу виховується 4933 дитини; в 3856 прийомних сім’ях виховується 6818 дітей. В той же час, із загальної кількості прийомних сімей у 1200 виховується 3 та більше прийомних дітей.

Із загальної кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, житло на праві власності мають 12925 осіб.