Україна заборонила імпорт бракованого бразильського м'яса

Про це повідомляє державна ветеринарна та фітосанітарна служба України.

Причиною такого рішення стала невідповідність імпортної продукції тваринного походження за мікробіологічними показниками, повідомляють РІА Новости.

"За результатами досліджень, проведених державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, було встановлено, що бразильське морожене м'ясо свійських свиней без кісток не відповідає мікробіологічним показникам", - йдеться в повідомленні, де не конкретизується характер невідповідності нормам показників.

Тому вся тваринницька продукція компанії тимчасово не буде завозитися на територію України. Вантажі, відправлені з Бразилії до винесення даного розпорядження, будуть оформлятися після проведення розширеного ветеринарного контролю та за умови їх розміщення на митно-ліцензійних складах.