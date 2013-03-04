Арбузов розповів, як вирішити проблему дефіциту поточного балансу

Уряд планує здійснювати це через Державний банк розвитку, повідомив «Экономическим известиям» перший віце-прем'єр міністр Сергій Арбузов.

Цей банк буде створений на базі існуючого Українського банку реконструкції та розвитку (УБРР). Як повідомив Сергій Арбузов, такий варіант організаційно більш логічний, ніж реєстрація установи з нуля, так як у банка вже сформований капітал, і він веде фінансову діяльність. Тому зараз уряд готує законодавчий грунт для реалізації цього проекту. Ресурси для подальшого направлення в економіку планується залучати з декількох джерел: розміщення цінних паперів під держгарантії на зовнішніх ринках, довгострокове рефінансування.

Перший віце-прем'єр-міністр розглядає Держпрограму активізації економіки також у контексті подолання дефіциту поточного балансу, імпортозаміщення, реалізації інвестпроектів у високотехнологічних галузях.

«Головний спосіб вирішити проблему дефіциту поточного балансу – запустити програму активізації економіки. Давати гарантії ми будемо підприємствам, які дадуть хороші техніко-економічні обгрунтування, пройдуть банки як фільтр, енергозберігаючим підприємствам та імпортозаміщувальним. А головне - ми буде вводити вимоги про закупівлю устаткування з максимальною часткою вітчизняних запчастин. Це буде хороший стимул для іноземних компаній розміщувати у нас виробництво. Приміром, по снігоприбиральній техніці – вже є вітчизняна компанія, яка готова вийти на ринок», – повідомив Сергій Арбузов.