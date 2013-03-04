Арбузов розповів, як вирішити проблему дефіциту поточного балансу
Найближчим часом всі без винятку комерційні українські банки зможуть отримати фінансування для реалізації стратегічних для економіки проектів.
Уряд планує здійснювати це через Державний банк розвитку, повідомив «Экономическим известиям» перший віце-прем'єр міністр Сергій Арбузов.
Цей банк буде створений на базі існуючого Українського банку реконструкції та розвитку (УБРР). Як повідомив Сергій Арбузов, такий варіант організаційно більш логічний, ніж реєстрація установи з нуля, так як у банка вже сформований капітал, і він веде фінансову діяльність. Тому зараз уряд готує законодавчий грунт для реалізації цього проекту. Ресурси для подальшого направлення в економіку планується залучати з декількох джерел: розміщення цінних паперів під держгарантії на зовнішніх ринках, довгострокове рефінансування.
Перший віце-прем'єр-міністр розглядає Держпрограму активізації економіки також у контексті подолання дефіциту поточного балансу, імпортозаміщення, реалізації інвестпроектів у високотехнологічних галузях.
«Головний спосіб вирішити проблему дефіциту поточного балансу – запустити програму активізації економіки. Давати гарантії ми будемо підприємствам, які дадуть хороші техніко-економічні обгрунтування, пройдуть банки як фільтр, енергозберігаючим підприємствам та імпортозаміщувальним. А головне - ми буде вводити вимоги про закупівлю устаткування з максимальною часткою вітчизняних запчастин. Це буде хороший стимул для іноземних компаній розміщувати у нас виробництво. Приміром, по снігоприбиральній техніці – вже є вітчизняна компанія, яка готова вийти на ринок», – повідомив Сергій Арбузов.