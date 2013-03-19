У Харкові прийняли резолюцію, в якій вимагають розпуску ВР

Щорічна конференція громадських організацій - членів «Єдиної соціальної мережі» Харкова проходила в залі театру ім. Пушкіна. Розпочався захід зі вступного слова віце-президента громадської організації «Креавіта» Олени Шингарьової.

Вона повідомила, що представники 78 громадських організацій зібралися, щоб обговорити підсумки роботи 2012 року і позначити розвиток ринку соціальних послуг. Всього в залі було присутньо близько 350 чоловік, повідомляє Городской Дозор.

Після обговорення питань допомоги літнім людям, підготовки волонтерів, а також реабілітації дітей-інвалідів, з доповіддю виступила президент громадської організації «Юніті» Світлана Харченко, яка працює з клубами активного довголіття в Жовтневому та Фрунзенському районах міста. За словами Світлани Харченко, останнім часом у пенсіонерів користуються популярністю дискусійні клуби на суспільно-політичні теми, де вони висловлюють свою громадянську позицію. Далі вона зачитала «настрій пенсіонерів щодо роботи депутатів», посилаючись на дані громадських організацій.

«На даний момент парламентарії не працюють, а багатотисячні зарплати отримують. За день 445 депутатів Верховної Ради витрачають майже 200 тисяч гривень бюджетних грошей. Помічники депутатів обходяться народу в 107 мільйонів гривень на рік, у той час як пенсіонери мають пенсію близько тисячі гривень. Колишні депутати Верховної Ради перші два роки після роботи в парламенті можуть отримувати щомісячну компенсацію в розмірі 14 тисяч гривень. До пенсії безробітним екс-депутатам належить близько 7 тисяч гривень. Також вони мають право користуватися безкоштовним медичним обслуговуванням у відомчих клініках. В Україні налічується 800 колишніх парламентаріїв, а на їх пільги та допомоги в рік витрачається близько 250 мільйонів гривень », - сказала Світлана Харченко. Вона зазначила, що можливо, що Україні буде достатньо і 300 депутатів і запропонувала ухвалити резолюцію щодо «нероботи парламенту».

«Коли розблокується парламент, тоді почне підніматися наша Україна, вирішуватимуться питання з приводу пенсій, мінімальної заробітної плати, допомоги дітям», - сказала Світлана Харченко. Останні слова жінки громадські працівники зустріли бурхливими оплесками. Думка про незадовільну роботу парламенту продовжив у своїй доповіді і голова харківського творчого об'єднання інвалідів «Інвапресс» Олександр Родіонов. За його словами, з майже 100 днів Верховної Ради нового скликання, фактично вона працювала тільки 7 днів. «Потрібно змінювати щось у нашому житті. Але якщо ми просто проведемо нові вибори, крім того, що будуть витрачені бюджетні кошти, нічого вони не дадуть. Мало що зміниться в складі Верховної Ради. Тому потрібно пропонувати скорочення, може, двопалатний парламент, зняття депутатської недоторканності. Найголовніше, щоб народ знав своїх депутатів. А значить, вибори повинні проходити за мажоритарними округами », - вважає Олександр Родіонов. Олена Шингарьова зазначила, що бездіяльність Верховної Ради б'є по соціально незахищеним верствам населення - інвалідам, пенсіонерам та малозабезпеченим сім'ям. «Кожен депутат Верховної Ради повинен нести персональну відповідальність - не відбувається індексація пенсій, не призначаються виплати соціальних допомог», - сказала Олена Шингарьова.

Вона зачитала текст резолюції, в якій громадські працівники вимагають від Президента розпуску Верховної Ради України 7 скликання і оголошення дострокових парламентських виборів. «Якщо дана вимога не буде виконана, то ми, як частина народу України, відповідно до ст. 5 і ст. 69 Конституції України, скористаємося своїм конституційним правом на всеукраїнському народному референдумі внести до Конституції України зміни, які давно назріли і які забезпечать нормальну роботу всіх гілок державної влади та покращення життя людей. Для проведення всеукраїнського народного референдуму ми створимо ініціативну групу і винесемо на референдум такі питання:

1. Скоротити чисельність Верховної Ради України до 300 народних депутатів.

2. Ввести другу палату Парламенту, яка повинна складатися з представників регіонів. Головним завданням другої палати Парламенту має стати законодавче забезпечення розвитку регіонів країни. Ця палата повинна мати контрольні повноваження з виконання Законів і володіти правом вето.

3. Повністю скасувати депутатську недоторканність.

4. Вибори до Верховної Ради України провести виключно за мажоритарною системою », - підкреслюється в документі.

Учасники конференції проголосували за резолюцію майже одноголосно. «Громадські організації висловили думку соціально незахищених верств населення. Це не політична акція. Це позиція людей з громадянського суспільства », - підкреслила Едена Шингарьова. За її словами, прийняту резолюцію передадуть Президенту України і будуть чекати відповіді протягом десяти днів. «Те, що парламент сьогодні почав працювати не є підставою, щоб резолюція втратила свою актуальність», - зазначила вона. Ініціативу Харкова вже підтримав Херсон і також створив подібне звернення.