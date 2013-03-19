У Львові збільшили до тисячі гривень щомісячну виплату ветеранам УПА
19:12, 19 березня 2013Суспільство
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На сесії Львівської міської ради з ініціативи депутата від ВО «Свобода» Маркіяна Лопачака ухвалено рішення про збільшення щомісячної виплати для вояків УПА до 1 тис. грн.
Ветеранам УПА доплачуватимуть тисячу гривень
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської організації ВО «Свобода».
«Висловлюючи повагу до героїчного чину бійців Армії Нескорених, «Свобода» ініціювала збільшення суми щомісячної виплати для українських повстанців до 1 тис. грн. За нашого наполягання ці кошти виплачуватимуть не з кінця року, як це хотів Андрій Садовий, а вже з квітня», - зазначив М.Лопчак.
Він підкреслив, що цих людей залишилося зовсім мало. Окрім цього, за пропозицією свободівця Юрія Наумка до категорії осіб, яким надаватимуть щомісячну виплату, додано вояків першої Української дивізії Української національної армії «Галичина».
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