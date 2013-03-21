Слідчі стверджують, що не вибивали зізнань з Павличенків

Головний оперуповноважений Київського УБОЗу Віктор Ремський та слідчий з особливо важливих справ відділу прокуратури Києва Геннадій Рибка запевняють, що під час слідчих дій до Павличенків не застосовувались будь-які заходи фізичного та психологічного впливу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні в Апеляційному суді Києва, даючи покази за скаргою на вирок Дмитру та Сергію Павличенкам, яких засуджено за вбивство судді Сергія Зубкова.

Зокрема, говорячи про затримання Д.Павличенка, В.Ремський зазначив, що працівники УБОЗу були змушені штурмом брати приміщення, де той перебував, оскільки були підстави очікувати можливий спротив, однак фізичних заходів стосовно Д.Павличенка ніхто не застосовував.

Крім того, як зазначив В.Ремський, після затримання з Д.Павличенком було проведено медичне освідчення, під час якого у нього було виявлено поранення на руці, механізм та походження якого не стосувався під час затримання.

Говорячи про С.Павличенка, В.Ремський зазначив, що він не брав безпосередньої участі в затриманні, а лише керував операцією.

Як зазначив В.Ремський, на допиті С.Павличенко сам в подробицях розповів про скоєння вбивства судді і самостійно написав явку з повинною.

При цьому С.Павличенко сам зазначив, які удари його батько наносив судді, і яку зброю при цьому застосовував.

У свою чергу Г.Рибка повідомив суд, що під час допиту С.Павличенко детально розповів, як було вчинено вбивство. А під час відтворення ситуації на місці події також детально все розказав і показав, що таким чином співпадає з його показами, які він написав у явці з повинною.

Водночас Г.Рибка зауважив, що С.Павличенко сам пояснив мотиви вчинення вбивства — через помсту за винесення суддею рішення про знесення незаконної прибудови до будинку, яка належала родині Павличенків.

Більше того, як зазначив представник прокуратури, С.Павличенко сам сказав, що його батько близько місяця готувався до вчинення злочину.

Разом з тим, Г.Рибка не змін однозначно пояснити чому С.Павличенко не підписав протокол відтворення подій, оскільки той ні чим свою відмову не мотивував.

Даючи відповіді на запитання сторін - учасниць процесу Г.Рибка пояснив, що відеозапис відтворення зупинявся і поновлювався з технічних обставин, оскільки групі супроводження треба було пересуватися з одного місця в інше разом з С.Павличенком. “Ніякого тиску з боку міліції і прокуратури на Павличенків не чинилося. Крім того, ніяких зауважень з боку адвоката з цього приводу не було”, - сказав Г.Рибка.

У свою чергу ліфтер будинку, де сталося вбивство, Олексій Наумець, даючи свідчення, сказав, що спілкувався декілька хвилин з ймовірним вбивцею, оскільки той заблокував ліфт і він був змушений піднятися на один із поверхів, щоб з’ясувати, що сталося. Втім, О.Наумець не зміг чітко відповісти, чи дійсно Павличенки є тими особами, яких він бачив в будинку, де було вбито суддю. “Можливо, це не ті люди, я не впевнений, що це ті люди”, - сказав він.

Також О.Наумець зазначив, що він боявся за себе і тоді, коли спілкувався з вірогідним вбивцею, і зараз, але чому зараз і кого він боїться чітко уточнити не зміг.

Наступне судове засідання з розгляду скарги на вирок Павличенкам відбудеться 4 квітня об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, суддя Шевченківського районного суду Києва С.Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.

Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Д.Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина С.Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.

Разом з тим С.Павличенко в Апеляційному суді 31 січня заявив, що зізнався у вбивстві судді С.Зубкова під тиском слідства - явку з повинною з нього вибили електрострумом. Павличенко-молодший стверджує, що міліціонери самі казали йому, що говорити під час допиту та слідчого експерименту.

По всій Україні відбулись акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.