Яким має бути статус російської мови (опитування)

23:46, 21 березня 2013
Суспільство
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28% громадян України виступають за надання російській мові статусу державної.

Противники надання російській мові статусу регіонально

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

За результатами дослідження, 56% опитаних назвали своєю рідною мовою українську, 40% - російську, 3% - іншу мову і 1% не змогли відповісти на це запитання.

Відповідаючи на запитання, «Як Ви думаєте, яким повинен бути статус російської мови в Україні?» 46,6% респондентів дотримуються думки, що російську мову треба зробити регіональною мовою в тих місцевостях, де більшість населення цього бажає.

27,5% обрали варіант «зробити другою державною на всій території України».

18,6% учасників дослідження вважають, що російську мову потрібно виключити з офіційного спілкування на всій території України.

Не змогли відповісти на поставлене запитання 6,8% опитаних, відмовились відповідати 0,5%.

Опитування було проведене з 23 лютого по 11 березня 2013 року. Методом інтерв'ю опитано 2760 респондентів, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 2,8% для показників, близьких до 50%, 2,4 % - для показників, близьких до 25%, 1,7 % - для показників, близьких до 10%, 1,2% - для показників, близьких до 5%.

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