Яким має бути статус російської мови (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

За результатами дослідження, 56% опитаних назвали своєю рідною мовою українську, 40% - російську, 3% - іншу мову і 1% не змогли відповісти на це запитання.

Відповідаючи на запитання, «Як Ви думаєте, яким повинен бути статус російської мови в Україні?» 46,6% респондентів дотримуються думки, що російську мову треба зробити регіональною мовою в тих місцевостях, де більшість населення цього бажає.

27,5% обрали варіант «зробити другою державною на всій території України».

18,6% учасників дослідження вважають, що російську мову потрібно виключити з офіційного спілкування на всій території України.

Не змогли відповісти на поставлене запитання 6,8% опитаних, відмовились відповідати 0,5%.

Опитування було проведене з 23 лютого по 11 березня 2013 року. Методом інтерв'ю опитано 2760 респондентів, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 2,8% для показників, близьких до 50%, 2,4 % - для показників, близьких до 25%, 1,7 % - для показників, близьких до 10%, 1,2% - для показників, близьких до 5%.