Стан книжкового ринку в Україні оцінили як «плачевний»

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання колегії Державний комітет телебачення і радіомовлення України сказав директор департаменту видавничої справи і преси Держкомтелерадіо Олексій Кононенко.

«Ситуація плачевна. Книговидавці це знають, книгопродавці це більш того знають. Ми цю ситуацію знаємо» - сказав він і додав, що українська книга все ж видається і має попит.

О.Кононенко відзначив, що Держкомтелерадіо разом із громадськими організаціями та експертами провели попередній аналіз стану української книговидавничої сфери. Зокрема, вони склали опитувальний лист для регіонів.

«Ще ми будемо аналізувати, ще ми будемо робити якісь корекції і надсилати в області, надсилати на керівництво областей, щоб вони бачили стан книжкового ринку взагалі по Україні і в порівнянні» - сказав О.Кононенко.

За його словами, перший подібний аналіз за 20 років показав, що книговидання та книгорозповсюдження не є не лише пріоритетним питанням у деяких областях, а за останні 5 років узагалі не розглядалося на жодних засіданнях відповідних місцевих органів окремих областей.

Він відзначив, що в Державному реєстрі видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції наразі в Україні існує 5400 суб’єктів видавничої справи. При цьому, найбільше їх розміщено у Києві – 2141, Харківській області – 689 та Донецькій – 328.

За словами О.Кононенка, із 5400 видавництв реально працюють і «на слуху» 200-400. «А всі інші – котрі зареєструвалися – прийшли заплатили 400 гривень, принесли статутні документи і все, вони є в реєстрі» - сказав він.

Крім того, за інформацією Книжкової палати України ім. Івана Федорова, минулоріч порівняно з попереднім роком збільшилася кількість найменувань випущених книг – на 3210, а також їх тираж – на 15 555.

Водночас, О.Кононенко зауважив, що це найбільш точні дані завдячуючи закону про обов’язковий примірник документів, але лише на підставі цих даних усе ж не можна робити точні висновки, адже «видавці деякі ховаються з тими обов’язковими і з тиражами».

«У нас зруйнована система книгорозповсюдження, у нас немає державних магазинів, у нас є тільки приватні» - наголосив О.Кононенко і додав, що Україна фактично втратила національний книжковий ринок.

Він також відзначив, що Держкомтелерадіо розробило Концепцію державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання на 2014-2018 роки, яку було затверджено урядом, і яка має вирішити нагальні питання розвитку видавничої справи в Україні, пропагування читання, сприяти розширенню книжкового асортименту, зменшити його вартість тощо.

«Коли така програма буде, я думаю, області змушені будуть виконувати цю програму, розробляти і впроваджувати свої програми» - сказав О.Кононенко.

Крім того, до проекту переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою «Українська книга» на 2013 рік, відібрано 211 видавничих проектів, на випуск яких у держбюджеті закладено 37,5 млн. грн.

Водночас, в Україні відзначається недостатній показник кількості книжкової продукції на душу населення. Так, у 2012 році він становив 1,4 книги на одного громадянина.