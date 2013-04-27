Сьогодні в Дніпро запустять риб, які харчуються "зеленою каламуттю"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами екологів, ці рослиноїдні риби можуть забезпечити біологічне очищення водойм, що дасть змогу вирішити одну з основних проблем українських водойм – «цвітіння води».

Так, білий товстолобик харчується мікроскопічними водоростями та фітопланктоном, тим самим профільтровуючи мутну та зелену воду. Білий амур живиться як водною, так і наземною рослинністю (наприклад, очеретом), очищаючи від них водойми, та не дає плодитися комарам, чим створює комфортні умови для людей. Саме тому ці види риб є прекрасними біологічними очищувачами водойм. А оскільки вони не є конкурентами в кормовій базі – то відмінно доповнюють один одного.

Вперше цей проект стартував у 2012 році, цьогоріч організатори випустять у Дніпро ще близько 10 тис мальків.