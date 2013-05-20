Фабрика в Сумській області випускала 3 млн підробних цигарок на місяць

Як повідомила УНІАН начальник сектору у зв'язках з громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова, оперативні заходи на території Сумської області проводилися вранці 18 травня працівниками Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області, оскільки саме в цьому регіоні було виявлено контрафактні цигарки.

За попередніми оцінками експертів, виробнича потужність підпільної тютюнової фабрики складала близько трьох мільйонів цигарок на місяць.

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Начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська повідомила, що «в рамках відкритого кримінального виробництва за ознаками кримінального злочину наші співробітники провели ряд обшуків на місці виробництва і в місцях проживання організаторів діяльності».

«Зараз вилучено більш як 400 тисяч пачок контрафактних тютюнових виробів, більш як півтора мільйона підроблених акцизних марок. Затримано майже два десятки осіб, причетних до незаконного виготовлення цих тютюнових виробів», - сказала Добровольська.

Вона також зазначила, що на цій фабриці був підземний хід, яким у разі потреби працівники підприємства могли втекти на відстань 500 метрів.