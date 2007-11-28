Микола Вересень запросить до студії художника Івана Марчука

Сьогодні, 28 листопада, о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь народний художник України, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка, єдиний з українців включений до всесвітнього списку ста геніїв сучасності Іван Марчук. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 29 листопада о 18.40.