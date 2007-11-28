PR-агентство “Радник” закликає назвати імена хабарників у ЗМІ

PR – агентство “Радник” не вважає «джинсою» матеріали, створені на базі суспільно значущих інформаційних приводів, які продукує PR-агентство за угодами з компанією-замовником та ЗМІ.

Про це йдеться в заяві «Піар-Агентства «Радник» щодо актуалізації проблеми «джинси», яка стала відповіддю на статтю у “Телекритиці” про часту появу замовних сюжетів про компанію «Енергоатом» у новинах.

«Піар-Агентства «Радник» вважає, що “неглибокі знання PR-ринку окремими працівниками ЗМІ стали причиною того, що поважні видання втягнуті в інформаційну провокацію проти агентства «Радник».

“На нашу думку, не можуть вважатися «джинсою» матеріали, створені на базі суспільно значущих інформаційних приводів, які продукує PR-агентство за угодами з компанією-замовником та ЗМІ. У своїй діяльності PR-агентство «Радник» ніколи не керувалося принципами нав’язування інформації пресі та телеканалам. Наше завдання – створення якісних інформаційних приводів. Керівники інформаційних служб ЗМІ в кожному разі самостійно вирішують, чи варті ті чи інші події уваги широкої аудиторії. Це правда, яка, сподіваємось, відокремить ім’я нашого агентства від ганебного явища, яке називають «джинсою», - йдеться в заяві.

Зокрема, в заяві зазначається, що PR-агентство «Радник» підтримує принципи чесності й прозорості, які відстоюють у своїх заявах і публікаціях ініціатори акції «Не продаємося» та автори інтернет-видання «Телекритика».

“Ми вважаємо, що PR-послуги мають надаватись виключно на основі юридично оформлених угод, які є підсумком відкритих тендерів. На жаль, значна частина українського PR-ринку сьогодні залишається нелегальною, що сприяє такому явищу, як «джинса». Закликаємо борців проти «джинси» назвати імена працівників ЗМІ, які отримують хабарі за розміщення інформації, людей, які дають хабарі, та навести докази цих фактів”, - зазначають в PR – агентстві “Радник”.

Також PR – агентство “Радник” закликає колег по галузі виявити солідарність, приєднатися до їхньої позиції і не сподіватися на те, що вони ніколи не опиняться під прицілом авторів інформаційних провокацій.

У свою чергу, «Телекритика» зазначає, що аж ніяк не займалась інформаційною провокацією» проти піар-агентства “Радник”, а розслідувала появу явно замовних сюжетів про компанію «Енергоатом» у новинах, а відтак вважає звинувачення піар-агентства «Радник» некоректними”.