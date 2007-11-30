Микола Вересень запросить до студії акордеоніста Ігоря Завадського

Сьогодні, 30 листопада, о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Ігор Завадський - акордеоніст, заслужений артист України, єдиний в Україні володар "Золотої ліри" (спеціальний приз, здобутий ним на конкурсі в Італії за 100 балів зі 100 можливих - унікальний випадок у багаторічній історії міжнародних конкурсів); перший український акордеоніст, який потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 3 грудня о 18.40.