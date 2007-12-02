Київська мерія вирішила запросити інвесторів на пляж

Керівництво Києва прийняло рішення розбити столичні пляжі на 4 рівня привабливості і на конкурсній основі залучити інвесторів до їх благоустрою.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, столичний міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив Головному управлінню економіки та інвестицій провести конкурси щодо залучення інвесторів для покращення благоустрою пляжів та зон відпочинку біля води, а також для приведення в належний стан пляжного господарства міста до літнього сезону 2008 року.

В КМДА було визначено найбільш інвестиційно привабливі об’єкти, що закріплені на праві господарського відання за Державним комунальним підприємством «Плесо». На підставі документів підприємства та перевірки технічного стану виділено чотири групи пляжів за рівнем інвестиційної привабливості. Так, Дніпровська Рів’єра, Пуща-Водиця, Верхній пляж, Венеція, Тельбін та Русанівка віднесені до високого рівня інвестиційної привабливості; до об`єктів середнього рівня – зокрема, пляж Галерний, Сонячний, Вербний, Наталка, Центральний, Молодіжний, Веселка, Дитячий. Пляжі Чорторий, Лісовий та озера Синє вважаються об’єктами пониженого рівня інвестпривабливості; Троєщина та Довбичка – низького рівня привабливості.

Перелік вимог до учасників інвестиційних конкурсів доручено напрацювати ДКП «Плесо».