Два відділення рятувальників залишаються в шахті ім.Засядька

На аварійній ділянці шахти ім. Засядька рятувальники додатково спорудять 17 захисних перемичок.

Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, на технічній раді, що відбулася учора на шахті, ухвалено рішення ізолювати аварійну ділянку на безпечній відстані. Для цього рятувальники спорудять 17 перемичок, 6 з яких – гіпсові вибухостійкі.

У штабі уточнили, що техрадою вже визначено місця встановлення перемичок, виконується розрахунок порядку їх спорудження, а також розрахунок необхідних матеріалів і устаткування.

Всі роботи у виробках тимчасово припинено. У шахті перебувають два відділення рятувальників, які здійснюють контроль шахтної атмосфери.

Як повідомив віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, всі інші роботи тут припинені.

Він також висловив припущення, що у зв`язку з припиненням вуглевидобування на пласті L 1 скоротять робочі місця. "Скорочення робочих місць буде. Люди можуть бути переведені на інші ділянки", - зазначив А.КЛЮЄВ. При цьому він додав, що навіть при тому, що пласт містить значні запаси вугілля доброї марки, "це не має ніякого значення".