Головне за день: огляд топ-новин
У Мистецькому Арсеналі відбулася знакова зустріч патріарха Філарета (УПЦ КП) і митрополита Володимира (УПЦ МП). США запевняють, що не збираються вбивати Сноудена. У Севастополі так готувалися до святкування, що втопили БТР.
Детальніша інформаційна картина дня - у нашому огляді:
Південь Бразилії засипає снігом: 3 людини загинули (фото)
Сніг випав на півдні Бразилії, жертвами заморозків стали три людини.
Адвокат назвав умови, яких достатньо для лікування Тимошенко за кордоном
Адвокат екс-прем’єра Юлії Тимошенко Микола Сірий назвав дві умови, яких достатньо для лікування його підзахисної в Німеччині. У свою чергу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що не бачить правових підстав для лікування Тимошенко за кордоном
Машиніст іспанського поїзда хвалився в Facebook тим, що перевищує швидкість
Машиніст поїзда, що зазнав катастрофи в Іспанії, Франсіско Хосе Гарсон Амо (Francisco Jose Garzon Amo) раніше любив похвалитися в соціальних мережах тим, що перевищує швидкість.
Магера пояснив, що заважає призначенню київських виборів
Попри рішення Конституційного суд щодо призначення чергових місцевих виборів ВР могла б призначити позачергові виборів у Києві, але цьому можуть завадити політичний та економічний чинники.
Філарет: УПЦ КП святкує 1025-річчя Хрещення на рівні з іншими церквами
Патріарх Філарет наголошує, що УПЦ Київського патріархату бере участь у святкуванні 1025-річчя Хрещення Київської Русі на рівні з іншими церквами України.
Україна скоротила імпорт газу на 35%
Україна в січні-червні 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 35,3% - до 10,296 млрд куб. м.
Філарет і Володимир зустрілися в «Мистецькому арсеналі» (фото)
Сьогодні в «Мистецькому арсеналі» за участю Президента України Віктора Януковича відкрилася виставка «Велике і Величне».
Янукович заявив, що не дозволить використання церкви політичними силами
Також Янукович наголосив, що в Україні влада не надає преференцій жодній з церков.
Організатор Врадіївської ходи, що відбуває 10 діб арешту, продовжує голодувати
Один з організаторів Врадіївської ходи Любарець, що відбуває 10 діб арешту у спецприймальнику, відмовляється від їжі і прогулянок.
ЗМІ: Запорізьку активістку Радченко відпустили з психлікарні
Зі свого боку, Радченко обіцяє йти далі і вимагати скасування протиправного діагнозу й покарання всіх осіб, причетних до репресій проти неї.
США запевнили Росію, що тортури і страта при поверненні Сноудену не загрожують
США запевнили РФ, що Сноудену у разі повернення не загрожує страта.
БТР потонув на репетиції параду в Севастополі (відео)
БТР потонув у Севастопольській бухті під час репетиції військово-спортивного свята.
ЄС стурбований: Україна тільки «годує обіцянками» вирішення торгових спорів
ЄС занепокоєний відсутністю прогресу у вирішенні торгових суперечок з Україною.