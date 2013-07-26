Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня - у нашому огляді:

Південь Бразилії засипає снігом: 3 людини загинули (фото)

Сніг випав на півдні Бразилії, жертвами заморозків стали три людини.

Адвокат назвав умови, яких достатньо для лікування Тимошенко за кордоном

Адвокат екс-прем’єра Юлії Тимошенко Микола Сірий назвав дві умови, яких достатньо для лікування його підзахисної в Німеччині. У свою чергу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що не бачить правових підстав для лікування Тимошенко за кордоном

Машиніст іспанського поїзда хвалився в Facebook тим, що перевищує швидкість

Машиніст поїзда, що зазнав катастрофи в Іспанії, Франсіско Хосе Гарсон Амо (Francisco Jose Garzon Amo) раніше любив похвалитися в соціальних мережах тим, що перевищує швидкість.

Магера пояснив, що заважає призначенню київських виборів

Попри рішення Конституційного суд щодо призначення чергових місцевих виборів ВР могла б призначити позачергові виборів у Києві, але цьому можуть завадити політичний та економічний чинники.

Філарет: УПЦ КП святкує 1025-річчя Хрещення на рівні з іншими церквами

Патріарх Філарет наголошує, що УПЦ Київського патріархату бере участь у святкуванні 1025-річчя Хрещення Київської Русі на рівні з іншими церквами України.

Україна скоротила імпорт газу на 35%

Україна в січні-червні 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 35,3% - до 10,296 млрд куб. м.

Філарет і Володимир зустрілися в «Мистецькому арсеналі» (фото)

Сьогодні в «Мистецькому арсеналі» за участю Президента України Віктора Януковича відкрилася виставка «Велике і Величне».

Янукович заявив, що не дозволить використання церкви політичними силами

Також Янукович наголосив, що в Україні влада не надає преференцій жодній з церков.

Організатор Врадіївської ходи, що відбуває 10 діб арешту, продовжує голодувати

Один з організаторів Врадіївської ходи Любарець, що відбуває 10 діб арешту у спецприймальнику, відмовляється від їжі і прогулянок.

ЗМІ: Запорізьку активістку Радченко відпустили з психлікарні

Зі свого боку, Радченко обіцяє йти далі і вимагати скасування протиправного діагнозу й покарання всіх осіб, причетних до репресій проти неї.

США запевнили Росію, що тортури і страта при поверненні Сноудену не загрожують

США запевнили РФ, що Сноудену у разі повернення не загрожує страта.

БТР потонув на репетиції параду в Севастополі (відео)

БТР потонув у Севастопольській бухті під час репетиції військово-спортивного свята.

ЄС стурбований: Україна тільки «годує обіцянками» вирішення торгових спорів

ЄС занепокоєний відсутністю прогресу у вирішенні торгових суперечок з Україною.