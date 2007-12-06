Кінах не згоден з Бойком

Міністр економіки України Анатолій КІНАХ не згоден з думкою міністра палива і енергетики Юрія БОЙКА про те, що підвищення ціни на газ не завдасть серйозного удару по хімічній промисловості України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КІНАХ заявив журналістам.

«Не можна робити висновки, виходячи з кон`юнктури світових цін на хімічну промисловість. Ціни на світовому ринку як на гірничо-металургійну продукцію, так і на хімічну мають нестійкий характер, і після їх збільшення завжди йде період істотного зниження», - сказав А.КІНАХ.

Зазначивши, що продукція хімпрому становить близько 50% ВВП України, А.КІНАХ підкреслив, що необхідно порівнювати параметри хімічної галузі, виходячи не з параметрів зовнішніх цін, а з параметрів аналогічних виробництв у розвинених країнах. «У тих умовах, які є в Україні, майже 180 дол. за тис. куб. м на кордоні – без транспортних витрат і ПДВ - це дуже серйозне навантаження на хімічну галузь», - переконаний А.Кінах.

Він підкреслив, що зараз необхідно сформувати умови підтримки галузі – для модернізації основних фондів і технічного оновлення, розробити програми енергозбереження і враховувати, що для хімічної промисловості газ - це не енергоресурс, а сировина. «Там резерви зниження собівартості дуже малі», - підкреслив А.КІНАХ.

Зараз, зазначив міністр, уряд вже виходить на контакт з об`єднаннями підприємств хіпрому для пошуку шляхів рішення виходу з складної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, учора міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО заявив, що згідно з статистичними даними, які він має в своєму розпорядженні, хімічна галузь за 10 місяців цього року відпрацювала з рентабельністю 20%, тому ніяких сильних ударів після підвищення ціни на газ вона не дістане.