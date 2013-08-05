Експерти: Інфляція за підсумками липня не перевищить 0,3%

Як прокоментувала УНІАН начальник аналітичного відділу «Першого українського міжнародного банку» Євгенія Ахтирко, місячний показник інфляції в липні, швидше за все, буде близький до нуля. «Інфляційна динаміка залишається слабкою вже більше року. Липень навряд чи буде винятком, тим більше що літні місяці, як правило, відрізняються низькими показниками інфляції унаслідок збільшення пропозиції продукції нового урожаю", - вважає вона.

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Начальник аналітичного відділу «Альфа-банку» (Україна) Олексій Блінов також вважає, що в липні 2013 року відбулося традиційне літнє зниження індексу споживчих цін. «Ми оцінюємо скорочення показника індексу споживчих цін у липні в 0,4% щодо червня, що означає його зниження на 0,3% в річному вираженні (по відношенню до липня 2012 року)», - прокоментував банкір.

Блінов також згоден з попереднім експертом, що здешевлення фруктів і овочів у зв'язку з появою на ринку продукції нового урожаю є основним чинником зниження цін у липні.

Керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращий на запит УНІАН повідомив, що аналітики компанії прогнозують інфляцію за підсумками липня на рівні 0,2% по відношенню до попереднього місяця і на рівні 0,3% - у річному вираженні.

За оцінками керівника аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександра Вальчишена, інфляція споживчих цін на кінець першого півріччя все ще знаходиться в негативній зоні. Експерт прогнозує дефляцію на рівні 0,1% у річному вираженні за підсумками липня і серед причин низьких або негативних показників інфляції виділяє слабкий внутрішній і зовнішній попит.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко прокоментував, що інфляція за підсумками першого півріччя 2013 року була і буде близько 0%. «Знижуються ціни на овочі, частково на м'ясо і яйця, що створює ефект дефляції», - пояснює експерт. «У четвертому кварталі 2013 року буде цільова емісія гривні, що стимулюватиме зростання інфляції. Як результат, зросте і заробітна плата, і ціни ближче до кінця року. Тому за підсумками року інфляція буде близько 4%», - прогнозує Олександр Охріменко.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у червні 2013 року порівняно з травнем становила 0% у річному вираженні (проти червня 2012 року) зафіксована дефляція у розмірі 0,1%, з початку 2013 року (червень 2013 року до грудня 2012 року) інфляція становила 0,2%.

Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Світовий банк у 2013 році чекає інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), в 2014 році – 5,9% (7,1%).

Держбюджет на 2013 рік розрахований виходячи з прогнозних макроекономічних показників річної інфляції (грудень до грудня) в 4,8%, граничного дефіциту держбюджету в 3,2% ВВП і темпів зростання ВВП у 3,4%.

Згідно з графіком оприлюднення інформації на офіційному сайті Державної служби статистики України, статистику з інфляції за липень поточного року буде опубліковано завтра.