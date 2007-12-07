ДАІ надаватиме першу медичну допомогу постраждалим у ДТП
06:51, 07 грудня 2007Суспільство
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У Полтавській області співробітники Державтоінспекції надаватимуть першу медичну допомогу постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено начальником УМВС України в Полтавській області Михайлом ВЕРШНЯКОМ.
«Трапляється таке, що постраждалі в ДТП помирають через запізнення з наданням першої медичної допомоги. А наші працівники зможуть накласти шину на зламану ногу, зробити ін`єкцію знеболювального тощо», – сказав він.
М.ВЕРШНЯК зазначив, що зараз працівники Полтавської медичної академії розробляють програму, яка допоможе співробітникам ДАІ відновити медичні знання.
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