ДАІ надаватиме першу медичну допомогу постраждалим у ДТП

У Полтавській області співробітники Державтоінспекції надаватимуть першу медичну допомогу постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено начальником УМВС України в Полтавській області Михайлом ВЕРШНЯКОМ.

«Трапляється таке, що постраждалі в ДТП помирають через запізнення з наданням першої медичної допомоги. А наші працівники зможуть накласти шину на зламану ногу, зробити ін`єкцію знеболювального тощо», – сказав він.

М.ВЕРШНЯК зазначив, що зараз працівники Полтавської медичної академії розробляють програму, яка допоможе співробітникам ДАІ відновити медичні знання.