Президентом Енергоатому Кабмін призначив Шевцова

Кабінет міністрів України призначив віце-президента з питань інформатизації та аналізу НАЕК «Енергоатом» Михайла ШЕВЦОВА президентом НАЕК «Енергоатом».

Текст відповідного розпорядження Кабміну від 5 грудня № 1108-р обнародуваний на офіційному сайті Верховної Ради.

Іншим розпорядженням від 5 грудня № 1107-р М. ШЕВЦОВ звільнений з посади віце-президента НАЕК «Енергоатом».

Довідка УНІАН. Михайло Іванович ШЕВЦОВ народився 21 січня 1961 року в м. Харцизьк Донецької області. Вищу освіту здобув у Донецькому політехнічному інституті. Працював начальником управління матеріально-технічного забезпечення виробничого об`єднання «Шахтарськвугілля», першим заступником директора «Укрвуглересурси», радником міністра економіки і з питань європейської інтеграції. М.ШЕВЦОВ обіймав посаду виконавчого директора з обліку, реалізації електроенергії і матеріально-технічних ресурсів НАЕК «Енергоатом», директора відокремленого підрозділу «Атомкомплект», працював на інших посадах.