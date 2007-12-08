Власники машинобудівного комплексу уникають переговорів з профспілками

Роботодавці машинобудівного комплексу уникають переговорів щодо укладення колективних договорів.

Про це йдеться у переданому УНІАН Відкритому листі Ради Федерації професійних спілок України до роботодавців.

У профспілках занепокоєні тим, що роботодавці, зокрема й Федерація роботодавців України, під різними приводами відмовляються розпочинати переговори щодо укладення колективних договорів на галузевому рівні. “Ми досягли майже 82-відсоткового охоплення працівників колективними договорами, та все ж таки змушені констатувати, що два мільйони працівників залишаються поза сферою колдоговірного регулювання”, - наголошується в листі.

Тому Федерація професійних спілок України вимагає від роботодавців безумовного виконання законів України, додержання трудових прав членів профспілок і прав профспілкових організацій.