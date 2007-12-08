Черновецький заручився підтримкою Ющенка?

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ упевнений, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не підпише закон про дострокові вибори в Києві.

Про це він заявив у п`ятницю ввечері в програмі «Свобода Савіка Шустера» на телеканалі «Інтер».

«Цю тему я порушив на зустрічі з Президентом позавчора. Я вірю своєму Президенту, який мені сказав наступне: що він ніколи не підпише закон про дострокові вибори в Києві мера», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

При цьому він послався на те, що давно знає В.ЮЩЕНКА і впевнений, що Президент дійсно не підпише цей закон.

«Я знаю його європейську натуру, він розуміє, що дострокові різні перевибори можуть бути тільки з однієї причини – це випадки порушення кримінально-правових норм, доведених у суді», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Але навіть у такому разі, за його словами, він «ітиме до кінця, щоб довести правоту своїх рішень», і це робитиметься, підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, тільки заради того, «щоб довести, що це (можливе призначення перевиборів – УНІАН) неправильне».