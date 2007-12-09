Найбільший феєрверк в Австралії: вибухнула одразу вся фабрика
16:39, 09 грудня 2007Суспільство
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Поліція шукає зловмисника
На підприємстві з виробництва феєрверків, розташованому неподалік Сіднея, сталися кілька вибухів.
За словами очевидців, вибухи було чути за 30 кілометрів від підприємства, в радіусі одного кілометра в будинках вибито шибки.
Постраждалих немає, мешканців навколишніх будинків як запобіжний засіб вирішено евакуювати.
Прес-секретар місцевої поліції повідомив, що вибух на підприємстві міг бути умисним.
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