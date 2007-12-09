Найбільший феєрверк в Австралії: вибухнула одразу вся фабрика

На підприємстві з виробництва феєрверків, розташованому неподалік Сіднея, сталися кілька вибухів.

За словами очевидців, вибухи було чути за 30 кілометрів від підприємства, в радіусі одного кілометра в будинках вибито шибки.

Постраждалих немає, мешканців навколишніх будинків як запобіжний засіб вирішено евакуювати.

Прес-секретар місцевої поліції повідомив, що вибух на підприємстві міг бути умисним.