Літак виконував бізнес-рейс з трьома пасажирами - громадянами Чехії

В літаку, що впав поблизу аеропорту “Жуляни” перебувало 5 осіб, із них 3 пасажирів та 2 пілоти.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Державної авіаційної адміністрації України Наталія АЛЮШИНА.

За її словами, на борту літака перебували громадяни Чехії.

Вона повідомила, що літак впав з висоти 2,5 кілометри. За її інформацією, повітряне судно належало Чеській Республіці, власник – MINIB Ltd, тип судна - ВЕ С В, його вага - 4700 кілограмів.

Як підкреслила Н.АЛЮШИНА, “літак був дуже легким”.

Він вилетів сьогодні з міста Градець Кралове (Чехія) і кінцевим пунктом мав бути Київ. Це був бізнес-рейс, зазначила прес-секретар Державіаадміністрації.

За її словами, голова Державіаслужби України Анатолій КОЛЕСНИК наразі виїхав з Донецька, де він перебував, до Києва.