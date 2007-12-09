Диспетчери аеропорту «Жуляни» двічі попереджали командира чеського літака

Міністр транспорту і зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявляє, що погодні умови при посадці у Жулянах, де в неділю ввечері зазнав катастрофи чеський літак, були складними як для такого маленького лайнера. Про це він повідомив сьогодні журналістам біля місця аварії.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, диспетчери аеропорту «Жуляни» двічі попереджали командира літака про його відхилення від курсу .

За даними міністра, видимість була до 30 метрів, тоді як для посадки у Жулянах, вона має бути до 60 метрів. У зв’язку з цим, диспетчери рекомендували зробити ще одне коло, щоб зайти на посадку, або ж використати інший аеродром. «Диспетчери вчасно повідомили про відхилення від курсу. Причини, чому не було відповідної реакції, з’ясовуються», - зазначив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Водночас він сказав, що про реальну причину авіакатастрофи можна буде дізнатися лише після детального вивчення місця аварії, уламків лайнера, тощо.

Щодо пасажирів літака, міністр повідомив, що «з цим на місці розбирається прокуратура». «Попередньо там було 3 пасажири і 2 пілоти», - сказав він, додавши, що на сьогодні немає інформації, що хтось з них є громадянами України. Він уточнив, що на борту літака перебували громадяни Чехії.

Точніше про пасажирів літака міністерство планує дізнатися після того, як зв’яжеться з аеропортом вильоту у Чехії, оскільки на час аварії він був зачинений, уточнив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Він також повідомив, що на місці падіння літака працює спеціально створена комісія у рамках Державної авіаційної адміністрації України, яка буде інформувати про всі обставини пригоди.

Як повідомляв УНІАН, в неділю о 17.08 поблизу київського аеропорту “Жуляни” впав літак, який виконував чартерний рейс з Чехії до Києва.

Повітряне судно належало Чеській Республіці, власник – MINIB Ltd, тип судна - ВЕ С В, його вага - 4700 кілограмів.