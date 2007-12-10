Лужков пропонує будувати в Москві автономні міні-електростанції

Мер Москви Юрій Лужков закликає розвивати в Москві міні-енергетику - тобто відкривати автономні міні-електростанції. Як заявив він журналістам, перша така станція потужністю 2 МВт з`явилася в готельному комплексі "Бородіно". Станція дозволяє забезпечувати енергією кілька будівель комплексу. "Така міні-електростанція може забезпечувати в автономному режимі великі комплекси. "Окупність - не швидка, близько 6 років, зате висока надійність", - сказав мер. Він додав, що ККД устаткування, що працює на газі, перевищує 80%.