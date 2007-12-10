З літака, який упав під Києвом, вилучили 5 тіл

Із літака, що вчора зазнав аварії поблизу Києва, вилучено тіла 5 громадян Чехії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за даними прес-служби, тіла двох членів екіпажу та трьох пасажирів були вилучені о 23.30 за рішенням працівників транспортної прокуратури та направлені на судово-медичну експертизу.

Як повідомляв УНІАН, авіакатастрофа літака "Beechcraft B9L", що здійснював чартерний рейс з м. Градец-Кралове (Чехія) до м. Києва (аеропорт "Жуляни"), сталася 9 грудня о 17-й год. на відстані 2,5 км від аеропорту "Жуляни". Літак розпався на фрагменти та згорів.

За словами міністра транспорту і зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, на час аварії аеропорт був зачинений, тому точніше про пасажирів літака міністерство планує дізнатися після того, як зв’яжеться з аеропортом вильоту у Чехії.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено 335 осіб та 69 одиниць техніки.