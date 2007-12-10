Депутат убив підприємця, щоб не повертати великий борг

У Кіцманському районі Чернівецької області 31-річний депутат однієї з місцевих рад із спільником здійснив жорстоке вбивство підприємця за борги останньому.

Як повідомив УНІАН начальник управління карного розшуку УМВС області Микола МАКАРЕВИЧ, 30 листопада до Кіцманського райвідділу міліції звернувся житель села Мамаївці, який повідомив, що його 26-річний брат увечері 29 листопада виїхав з дому на своєму автомобілі і не повернувся.

За словами М.МАКАРЕВИЧА, невдовзі автомобіль знайшли, а в ньому виявили „особисті речі власника авто та велику суму грошей, що вказувало на те, що якщо стосовно нього був скоєний злочин, то, певно, не з корисливою метою”.

6 грудня оперативники за підозрою у скоєнні вбивства затримали двох жителів Кіцманського району. Ними виявились 22-річний чоловік та 31-річний депутат однієї з місцевих рад.

„Спочатку затримані усіляко відхрещувалися від скоєння злочину, але через певний час, під тиском зібраних працівниками карного розшуку доказів, зізналися у скоєному та повідомили місце, де вони викинули тіло в озеро. Згодом тіло було вилучено з води”, - сказав М.МАКАРЕВИЧ.

Правоохоронці встановили, що між потерпілим та підозрюваними були певні відносини фінансового характеру й останні заборгували велику суму грошей, що вимірювалась „кількома десятками тисяч доларів”. З метою ухилення від сплати боргу вони скоїли жорстоке вбивство, а тіло поклали у мішок та викинули в озеро, завчасно поклавши у мішок вантаж, щоб тіло не спливло. Після цього вбивці почистили автомобіль від крові, знищили одяг, у якому вони скоювали злочин.

За словами М.МАКАРЕВИЧА, за зібраними працівниками міліції матеріалами прокуратурою Чернівецької області було порушено кримінальну справу за ч.2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з кваліфікуючими ознаками, - яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічно.