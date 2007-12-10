Керівництво МВС просить Ющенка посприяти щодо ”Трамадолу”

Керівництво Міністерства внутрішніх справ України направило Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ листа із проханням сприяти у вирішенні питання щодо квотування виробництва лікарського засобу «Трамадол».

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

На переконання правоохоронців, квотування виробництва отруйного лікарського засобу «Трамадол» реально зменшить його широкодоступність для наркозалежних.

Наводячи факти незаконного обігу сильнодіючих лікарських засобів, зокрема трамадолу, в МВС висловлюють переконання, що це безпосередньо пов`язано із недосконалою законодавчою базою. “Саме через правове неврегулювання ці «солодкі» капсули практично безперешкодно доступні для наркоманів”, - зазначили в ДГЗ.

За даними правоохоронців, цього року працівниками органів внутрішніх справ виявлено майже 3,7 тис. фактів порушень встановлених правил обігу лікарських засобів, які містять підконтрольні речовини, зокрема, трамадол. За цими фактами порушено 1,1 тис. кримінальних справ, а з незаконного обігу вилучено 1,3 млн. доз зазначених медпрепаратів, у тому числі майже 700 тис. капсул трамадолу.

Крім того, як повідомили в ДГЗ, з 20 листопада цього року на території держави проходило комплексне оперативно-профілактичне відпрацювання об’єктів легального обігу та можливих місць ”вуличної” торгівлі сильнодіючими та отруйними лікарськими засобами під умовною назвою ”Ліки”. Під час операції працівники міліції перевірили 3,8 тис. суб`єктів господарювання і виявили понад 270 фактів порушення порядку обігу лікарських засобів у закладах охорони здоров`я та 473 факти ”вуличної” торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, потреба держави у “Трамадолі” для медичних цілей становить близько 4 млн. доз препарату. Однак щороку виробляється понад 70 млн. доз “Трамадолу”.