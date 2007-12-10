Затриманий підозрюваний у чотирьох подвійних згвалтуваннях

Чернігівські правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, якого підозрюють у чотирьох подвійних зґвалтуваннях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник Управління МВС у Чернігівській області генерал Валерій НОНІК.

"Остання заява про зґвалтування надійшла до міського відділу міліції у суботу, 24 листопада, а в понеділок (26 листопада) правоохоронці затримали підозрюваного", - зазначив він.

В.НОНІК розповів, що підозрюваний скоював злочини у різних мікрорайонах Чернігова. Він обирав дівчат-підлітків віком 12-14 років і заманював їх у безлюдне місце. Чоловік, переважаючи силою, ще й постійно тиснув на жертв психологічно, удаючись до погроз.

Начальник УМВС в області уточнив, що ґвалтівника упізнали 7 дівчат, які стали його жертвами, а під час обшуку вдома у підозрюваного вилучені речі, які він забирав у дівчат.

Правоохоронці вказують на можливу причетність затриманого до інших зґвалтувань у Чернігові. Вони говорять про необхідність психологічної експертизи і також перевірки, чи не володіє затриманий гіпнозом. Також чернігівські правоохоронці контактують з російськими колегами щодо можливої причетності затриманого до аналогічних злочинів у Росії.