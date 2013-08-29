Українці збільшили покупки у Польщі на 40%

Про це свідчить дослідження Державного управління статистики (GUS), яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Українці залишалися лідерами за обсягами покупок у Польщі серед безпосередніх східних сусідів поляків, випередивши білорусів і жителів російської Калінінградської області.

Усі іноземці, які перетинали наземний кордон з Польщею, витратили у другому кварталі близько 635 млн дол., що на 35% більше, ніж роком раніше.

Білоруси витратили у польських магазинах майже 240 млн дол. (+25%), а росіяни - трохи менше 40 млн дол. (+55%)

Майже половина українців, які їздили до Польщі за покупками, жили в прикордонній зоні і перетинали кордон у рамках малого прикордонного руху.

"Середні витрати іноземців, які перетинають польсько-український кордон у рамках малого прикордонного руху, становили близько 200 дол. Порівняно з аналогічним періодом минулого року це на 40,6% більше", - відзначено у звіті відділення GUS в прикордонному Жешуві.

Згідно з даними дослідження, українці, білоруси і росіяни за першу половину поточного року витратили у Польщі на товари і послуги 1,150 млрд дол., що майже на чверть більше, ніж роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, у 1-му кварталі поточного року українці скоротили покупки в Польщі на 2% - до 256 млн дол. після того, як минулого року збільшили їх на 20% - до 1,1 млрд дол.

Довідка УНІАН. GUS оцінює витрати іноземців у Польщі на базі анонімних анкет, які роздає в пунктах пропуску на кордоні з Україною, Білоруссю і Росією і в яких просить їх указувати суми, які вони планують витратити.

Громадяни України традиційно найчастіше купують у польських магазинах будівельні матеріали, автозапчастини і домашню техніку.

Прикордонна торгівля, якою займаються головним чином жителі західних областей, становить близько 20% офіційного польського експорту до України.

Україна є найбільшим безпосереднім сусідом Польщі, яка входить до Євросоюзу і на яку також припадає найбільша ділянка зовнішнього східного кордону ЄС.