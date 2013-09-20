Міжнародні рейси в Борисполі тепер буде обслуговувати інший термінал

Найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує завершити необхідний перелік робіт для організації прийому та відправки внутрішніх та міжнародних рейсів в терміналах «В» і «D», повідомили УНІАН у прес -службі аеропорту.

Зокрема, до 31 березня 2014 планується завершити обладнання зон обслуговування пасажирів внутрішніх рейсів в терміналі «D» (із запланованою пропускною спроможністю до 900 пасажирів на годину на виліт і стільки ж на приліт). А з початку зимової навігації - з 27 жовтня - внутрішні і міжнародні рейси будуть обслуговуватися в терміналі «В», де на сьогоднішній день ведуться необхідні роботи з обладнання зон прильоту і відльоту.

Як підкреслив з цього приводу генеральний директор МА «Бориспіль» Олексій Кочанов, першочергове завдання аеропорту - вдосконалити інфраструктуру і створити всі умови для хабів моделі розвитку аеропорту .

«Обслуговування в терміналі «D» як міжнародних, так і внутрішніх рейсів зробить пересадки між рейсами швидкими і максимально комфортними», - цитує прес -служба Кочанова .

Як наголошується, переформатування терміналу «D» не зажадає добудови нових приміщень, крім будівництва додаткової галереї виходу на посадку. Крім того, до 31 березня необхідно буде ввести в експлуатацію паркінговий комплекс біля терміналу на 2038 машиномісць, об'єднаний з терміналом «D» спеціальним переходом .

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Довідка УНІАН. Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, лідер на авіаційному ринку країни. Він забезпечує 65 % пасажирських авіаперевезень України. З аеропорту «Бориспіль» понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярне сполучення по більш ніж 100 напрямками.

Технічні можливості аеропорту дозволяють приймати і відправляти повітряні судна цілодобово протягом року, у тому числі в умовах обмеженої видимості і при складних погодних умовах.

У липні Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план «Борисполя» на 2013 рік з прибутком у розмірі 84 млн грн. Разом з тим, за підсумками першого півріччя аеропорт отримав чистий збиток у розмірі 7 млн грн, тоді як аналогічний період 2012 року аеропорт закінчив із 270,5 млн грн чистого прибутку. У січні-серпні 2013 року аеропорт скоротив пасажиропотік на 11,6 % порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 5114000 чоловік.