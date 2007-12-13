Вступу України до СОТ перешкоджає одна проблема

Дату засідання Робочої групи щодо вступу України до Світової організації торгівлі досі не визначено, зазначають у Міністерстві економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономіки, українська делегація відбула сьогодні до Женеви для проведення консультацій щодо остаточного врегулювання низки питань й визначення дати проведення наступного засідання Робочої групи щодо вступу України до СОТ.

Водночас, як заявило джерело в Мінекономіки, яке безпосередньо бере участь у переговорах щодо вступу України до СОТ, на сьогоднішній день є дуже великі сумніви, що рішення з даного питання буде ухвалено поточного року. Джерело зазначило, що на сьогоднішній день, через неврегульованість питання про експортні мита, ще не визначено дату чергового, як очікується останнього, засідання Робочої групи щодо вступу України до СОТ. «Коли пройде засідання Робочої групи, сказати складно. Навряд чи воно відбудеться до засідання Генеральної ради СОТ, а це означає, що в 2007 році рішення про вступ України до СОТ ухвалено не буде», - зазначив співрозмовник агентства.

Він уточнив, що навіть якщо найближчими днями вдасться врегулювати питання щодо експортних мит, зібрати членів Робочої групи разом для ухвалення рішення до 19-20 грудня, коли планується засідання Генради, технічно практично неможливо.

Разом із цим, як повідомляє прес-служба Мінекономіки, за словами міністра економіки Анатолія КІНАХА, для завершення процесу вступу України до СОТ залишається відкритим питання експортних мит.

«Від нас вимагають зобов`язань скасувати експортні мита, які не відповідають національним економічним інтересам України. Тому необхідно шукати баланс інтересів української економіки й міжнародних норм та правил торгівлі, адже якість і безпека життя громадян має бути пріоритетом національної безпеки України. Я впевнений, що ми знайдемо конструктивну відповідь, і цим фактично завершимо підготовку вступу України до СОТ», - сказав А.КІНАХ.