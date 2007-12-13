Тимошенко може відвернути дефолт НАК ”Нафтогаз”?

Старший керівник фонду Achmor Capital Джуліс ГРІН і старший керівник активами компанії Blu Bay Саймон ТРЕЙЧЕР заявляють про можливе оголошення після 31 грудня 2007 року технічного дефолту компанії НАК «Нафтогаз України» у зв`язку з відсутністю фінансового звіту за 2006 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дж.ГРІН і С.ТРЕЙЧЕР заявили сьогодні журналістам у Києві (у Верховній Раді).

«Облігації, випущені компанією «Нафтогаз України», мають застереження, згідно з яким передбачається оприлюднення фінансових результатів року. Якщо цього не відбувається, настає технічний дефолт», - сказав Дж.ГРІН.

За його словами, «Нафтогаз України» зобов`язаний надати фінансову звітність до 31 грудня 2007 року.

«Після оголошення технічного дефолту існує ризик, що власники облігацій можуть зажадати повернення грошей», - пояснив старший керуючий активами фонду Achmor Capital.

Дж.ГРІН і С.ТРЕЙЧЕР також повідомили, що провели зустрічі з представниками Секретаріату Президента, інших організацій та потенційним кандидатом на посаду прем`єр-міністра Юлією ТИМОШЕНКО у зв`язку з можливим оголошенням технічного дефолту НАК «Нафтогаз України».

«Одним із потенційних рішень було б надання суверенних гарантій до того моменту, поки аудитори зможуть підписати фінансові звіти за 2006 рік. Юлія ТИМОШЕНКО погодилася з тим, що це є можливим рішенням», - додав Дж.ГРІН.

«Багато хто вважає, що компанія досі є прибутковою, але в аудиторів є побоювання, чи компанія існуватиме в 2008 році, оскільки ціни на газ вже узгоджені з «Газпромом», - уточнив Дж.ГРІН.

Керуючі активами кредитних компаній вважають, що оголошення технічного дефолту НАК «Нафтогаз України» може призвести до проблем залучення до України зарубіжних кредитних та інвестиційних ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня в Міністерстві палива та енергетики України відбулася зустріч керівництва Мінпаливенерго і НАК «Нафтогаз України» з представниками аудитора фінансової звітності НАК «Нафтогаз України» - міжнародною аудиторською компанією Ernst&Young, а також міжнародних фінансових інвесторів – кредиторів НАК «Нафтогаз України».

У ході зустрічі представники Мінпаливенерго і НАК «Нафтогаз України» обговорили з аудитором Ernst&Young і фінансовими інвесторами компанії питання підготовки й публікації Консолідованої фінансової звітності НАК і Аудиторського висновку за 2006 рік.

Представникам Ernst&Young було передано проект фінансового плану НАК «Нафтогаз України» на 2008 рік. Таким чином, формальні підстави для затримки випуску аудитором Аудиторського висновку і Консолідованої фінансової звітності НАК «Нафтогаз України» за 2006 рік повністю усунено.

Представники Мінпаливенерго і НАК «Нафтогаз України» повідомили представників аудитора та інвесторів про зусилля, що докладаються з метою швидкого ухвалення фінансового плану НАК «Нафтогаз України» Кабінетом Міністрів України й висловили впевненість, що таке ухвалення відбудеться найближчим часом.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН повідомив інвесторам про повне виконання компанією поточного року всіх податкових зобов`язань, а також повное й своєчасне обслуговування НАК «Нафтогаз України» всіх кредитних зобов`язань. Так, у грудні поточного року НАК «Нафтогаз України» вже виплатила й виплатить за своїми кредитними зобов`язаннями 67 млн. дол.

15 жовтня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings помістило рейтинги НАК «Нафтогаз України» під спостереження в список Rating Watch із позначкою «Негативний», у т.ч. через те, що "Нафтогаз" не опублікував фінансову звітність за МСФО за 2006 рік.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Фонд Achmor Capital і компанія Blu Bay є утримувачами 40% кредитних облігацій НАК «Нафтогаз України».