До епідемії грипу в Києві ще далеко

Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в Києві на даний період відповідає сезонному рівню, тобто загрози виникнення епідемії немає.

Про це заявила головний лікар Київської міської санітарно-епідеміологічної станції Ірина КОЗЛОВА, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За її словами, захворюваність названими недугами наразі в 1,7 рази нижче епідеміологічного порогу.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров’я України вважає ситуацію із захворюваністю грипом та гострими вірусними інфекціями в країні напруженою. У деяких її регіонах рівень захворюваності впродовж останнього тижня зріс на 3,5%.