Головне за день: огляд топ-новин

Комуністи знову збирають людей щодо референдуму про Митний союз

До Центральної виборчої комісії надійшло повідомлення від Комуністичної партії України про проведення 29 вересня зборів громадян щодо всеукраїнського референдуму із вступу України до Митного союзу.

Аpple за вихідні продала 9 мільйонів нових iPhone

Акції Apple на відкритті торгів на американських біржах 23 вересня виросли відразу на шість відсотків. Інвестори кинулися скуповувати цінні папери компанії на тлі даних про відвантаження дев'яти мільйонів iPhone нових моделей 5s і 5c за минулі вихідні.

Депутат не знайшов слідів тортур на тілі Павличенка

Засуджений за вбивство судді Сергія Зубкова Сергій Павличенко не підтвердив інформацію про застосування тортур до нього, яка зявилася дещо раніше

Медведєв лякає Україну долею Греції або Кіпру

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв не виключає, що на Україну в асоціації з ЄС може очікувати розвиток за сценарієм Греції або Кіпру - найбільш проблемних економік Євросоюзу, й закликає Київ відкрито визнати це.

У Єгипті заборонили рух Брати-мусульмани

Суд у Єгипті постановив сьогодні заборонити діяльність ісламістської асоціації "Брати-мусульмани" на території країни

Як передають місцеві ЗМІ, підлягають арешту всі фінансові активи і майно "братів" і підконтрольних їм структур, включаючи офіси та представництва.

Власенко запевняє, що Тимошенко не відмовлялася їхати до суду

Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко не відмовлялася від участі у сьогоднішньому судовому засіданні у справі ЄЕСУ.

Зокрема, Власенко, посилаючись на слова екс-прем’єра, поінформував, що «сьогодні о 7-й ранку у палату лікарні «Укрзалізниця», де перебуває Юлія Тимошенко, зайшов керівник Качанівської колонії Ігор Колпащиков, один, без конвою, а потім залишив палату під приводом того, що йому необхідно надати розпорядження і не повернувся».

У той же час, представниця державного обвинувачення Вікторія Калита заявила, що захист екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко ухиляється від відкритого судового розгляду кримінальної справи щодо порушень у діяльності корпорації “Єдині енергетичні системи України”.

Перед цим сьогодні у засіданні Київського районного суду Харкова, який слухає дану кримінальну справу, було оголошено перерву до 25 жовтня.

Толоконникова з Pussy Riot оголосила голодування

Учасниця групи Pussy Riot Надія Толоконникова, яка відбуває дворічний термін у мордовській колонії, оголосила голодування.

За словами активістки, голодування вона вирішила оголосити, бо заступник начальника ІК-14 Юрій Купріянов пригрозив їй убивством.

Як йдеться в заяві учасниці Pussy Riot, 30 серпня Купріянов сказав їй: «Тобі вже точно ніколи не буде погано, тому що на тому світі погано не буває». Крім того, за її словами, з того дня їй «стали надходити погрози з боку ряду засуджених, які вказували на те, що у них є санкція на фізичну розправу зі мною з боку адміністрації» колонії

Південний потік не увійшов до списку пріоритетних проектів ЄС

У жовтні Єврокомісія повинна опублікувати остаточний список проектів, що вважаються важливими для кількох держав ЄС , які повинні бути затверджені в першу чергу і претендують на отримання коштів із загальноєвропейського бюджету

У список не увійшов російський проект Південний потік , який передбачає будівництво газопроводу по дну Чорного моря через Болгарію, Сербію, Угорщину та Словенію на північний схід Італії. Він не відповідає критеріям пріоритетного проекту, сказав журналістам єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер.

Україна може втратити до 30% озимих через дощовий вересень

Через зниження темпів сівби озимих зернових під урожай 2014 року, викликане несприятливими погодними умовами, до 30% посівів можуть погано перенести зиму.

Азарову «дуже важко зрозуміти» ринкову логіку Газпрому

Україні дешевше на 70 дол. за тис. кубометрів купити російський газ у Німеччині, ніж безпосередньо в Росії, заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров.

Також він повідомив, що вірить в успіх українських товарів на європейському ринку, оскільки ЄС протягом першого року дії угоди про вільну торгівлю ліквідує ввізне мито на 98% української продукції.

Поряд із тим, за словами Азарова, Україна надає великого значення співробітництву з Митним союзом і готова приєднатися до цілої низки положень МС, незважаючи на те, що планує створити зону вільної торгівлі з ЄС.

ЗМІ: Україна віддасть Китаю в оренду 3 мільйони гектарів землі на 50 років

На першому етапі китайській стороні будуть передані в оренду 100 тисяч га в Дніпропетровській області. Надалі площа орендованих територій, у тому числі в Херсонській області та в Криму, буде становити 3 млн га.

У ЄС вітають Меркель з перемогою на парламентських виборах

В Європейському Союзі вітають канцлера Німеччини Ангелу Меркель з перемогою на парламентських виборах, що відбулися в Німеччині 22 вересня.

“Німеччина проголосувала за сильну Європу та більш інтегровану Єврозону, що базується на конкурентності та економічних реформах”, - зазначив у своєму привітанні Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей.